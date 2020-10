DJ MARKT USA/Fester - Hoffnung auf US-Stimuluspaket stützt

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street in den ersten Handelstag der neuen Woche starten. Es ist vor allem die andauernde Hoffnung, dass es doch zu einem neuen US-Stimuluspaket kommt, die die Märkte stützt, heißt es. US-Finanzminister Steven Mnuchin und die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, haben am Wochenende erneut verhandelt und wollen die Gespräche am Montag fortsetzen. Gleichwohl liegen die Positionen immer noch weit auseinander und der immer näher rückende Wahltermin am 3. November macht eine Einigung eher unwahrscheinlich. Denn keine Seite möchte in dieser entscheidenden Phase große Zugeständnisse machen.

"Es hat den Anschein, als würden die US-Politiker ihre Köpfe in Bezug auf fiskalische Anreize konstruktiver zusammenstecken", sagt Altaf Kassam, Investment-Stratege bei State Street Global Advisors.

Dazu kommen positive Konjunkturdaten aus China. Dort legte das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Analysten hatten allerdings mit einem Plus von 5,3 Prozent gerechnet. Die Zahl bringt Chinas Entwicklung näher an die Prognosen zu Jahresbeginn heran, die das Wachstum 2020 zwischen 5,5 und 6 Prozent sahen - Prognosen, die vor der weltweiten Ausbreitung von Covid-19 gemacht wurden.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,8 Prozent zu. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

Auch Unternehmensnachrichten sind eher Mangelware - die laufende US-Berichtssaison macht eine Pause. Nach der Schlussglocke wird unter anderem IBM einen Blick in die Bücher gewähren. Die Aktie legt vorbörslich mit dem Gesamtmarkt um 0,9 Prozent zu.

October 19, 2020

