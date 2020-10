Mainz (ots) - Chinas Staatspräsident Xi Jinping will das Land zu alter Größe führen. Während viele Staaten weiter mit der Coronapandemie kämpfen, versucht China umzusetzen, was mit Blick auf die eigene Rolle in der Welt das strategische Handeln des bevölkerungsreichsten Landes bestimmt: China hole sich zurück, was dem Land zustehe. Die "auslandsjournal"-Doku "Chinas großer Plan" beleuchtet die globalen Ambitionen der Volksrepublik. Der Film von Stefanie Schoeneborn und Ulf Röller aus dem ZDF-Studio in Peking ist ab Mittwoch, 21. Oktober 2020, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek sowie am Donnerstag, 22. Oktober 2020, um 0.45 und um 3.15 Uhr im ZDF zu sehen.Im Ringen um die Vorherrschaft im Südchinesischen Meer wächst Chinas militärische Präsenz rasant. Das Sicherheitsgesetz in Hongkong versetzt auch die Menschen in Taiwan in Angst, dass China den eigenen Herrschaftsanspruch mit Waffengewalt durchsetzen könnte. Überwachungsmethoden wurden im Land flächendeckend etabliert - und mit der Reaktion auf die Pandemie propagiert China die Überlegenheit des eigenen Systems noch selbstbewusster.Zeitgleich geht die politische Führung innenpolitisch gnadenlos gegen Minderheiten und Kritiker vor. Staatspräsident Xi Jinping ist der Kopf dieser neuen Chinapolitik. Um ihn hat sich ein Personenkult entwickelt, der vergleichbar ist mit denen zu Zeiten Maos. Er ist der Präsident des "Chinesischen Jahrhunderts" und verkörpert Chinas neues Selbstverständnis in der Welt.Die Coronakrise hat als eine Art Brandbeschleuniger gewirkt und viele Entwicklungen weiter vorangetrieben, die zuvor bereits "angestoßen" waren. China scheint die globale Verunsicherung in Zeiten der Pandemie zu nutzen, um die eigenen Weltmachtansprüche durchzusetzen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100 und unter https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal"auslandsjournal" in der ZDFmediathek:https://www.zdf.de/politik/auslandsjournalhttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4737911