San Jose, Costa Rica (ots/PRNewswire) - -- CINDE erhält die Anerkennung zum vierten Jahr in Folge.-- Die internationalen Medien loben das Unternehmen aus Costa Rica als Förderer ausländischer Investitionen und als Investitions-Drehkreuz im Bereich Technologiebetrieb und Innovation.Das Magazin The European hat Costa Rica bei den Global Business Awards 2020 (https://the-european.eu/global-business-awards-2020-2) erneut ausgezeichnet. Bei dem Event werden nationale und internationale Firmen und Organisationen unter anderem aus dem Business- und Finanzsektor sowie dem Geschäftsfeld ausländischer Investitionen prämiert. In seiner neuesten Ausgabe hat das internationale Magazin zum vierten Mal in Folge das Unternehmen CINDE aus Costa Rica als beste lateinamerikanische Investitionsförderagentur des Jahres bezeichnet.Darüber hinaus hat CINDE zwei Auszeichnungen erhalten: für die beste Leistung im Bereich ausländischer Direktinvestitionen in Lateinamerika sowie als Investitionsdrehkreuz der Region für Technologiebetriebe und Innovationen.Das Magazin schreibt dazu: "The European führt seine Reihe jährlicher Auszeichnungen für herausragende Leistungen in der Welt des Handels fort. Durch die weltweiten Veränderungen, die wir jedes Jahr erleben, wird den Unternehmen klar, dass sich Erfolg nicht nur durch Bilanzen bemisst. Neben Produktinnovationen werden auch positive Beiträge zur Gesellschaft und zum Umweltschutz zu immer wichtigeren Benchmarks, an denen die Firmen ihre Erfolge messen. Auf den folgenden Seiten heben wir die Unternehmen und Einzelpersonen hervor, die ihre Vision einer besseren Geschäftswelt umgesetzt haben."Das CINDE-Team ist stolz darauf, dass sein täglicher Einsatz durch diese Auszeichnungen belohnt wird. Die Mitarbeiter beschäftigen sich im Tagesgeschäft damit, Costa Ricas ausländische Direktinvestitionen zu fördern und auszubauen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, hochwertige offizielle Arbeitsplätze für die Bevölkerung Costa Ricas zu schaffen. In den 38 Jahren ihres Bestehens hat die Non-Profit-Organisation über 300 Unternehmen angelockt, die sich vor allem auf Hightech-Sektoren wie Biowissenschaften, moderne Produktionsmethoden und Unternehmensdienste konzentrieren und aktuell über 180.000 Costa Ricaner beschäftigen.Nicht nur vom Magazin The European hat CINDE Auszeichnungen erhalten, sondern auch vom Site Selection Magazine, das CINDE 2019 als beste Investitionsförderagentur in Lateinamerika und der Karibik bewertet hat. Das Internationale Handelszentrum (ITC) der Vereinten Nationen hat CINDE außerdem als beste Investitionsagentur weltweit geehrt.Auszeichnungen des Magazins The European für CINDE:- Best FDI Impact Performance (beste Leistung im Bereich ausländischer Direktinvestition) - Lateinamerika- FDI Promotion Agency of the Year (beste Agentur des Jahres zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen) - Lateinamerika- Investment Hub for Technology Operation & Innovation (Investitionsdrehkreuz in den Bereichen Technologiebetrieb und Innovationen) - Lateinamerika Pressekontakt:Carlos Morales+506 2201-2830cmorales@cinde.orgOriginal-Content von: Costa Rican Investment Promotion Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129311/4737901