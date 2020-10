Den 27 mars 2018 gavs aktierna i Agromino A/S ("Bolaget") observationsstatus med hänvisning till omständigheter som föranledde en väsentlig osäkerhet avseende Bolaget eller priset på dess finansiella instrument. Den 26 november 2018 uppdaterades Bolagets observationsstatus med hänvisning till ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Bolaget. Den 23 januari 2019 offentliggjordes utfallet i det kontanta budpliktserbjudandet. Den 15 juli 2020 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande med information om att Bolaget avsåg att ansöka om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm. Den 15 oktober 2020 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande med information om att Bolaget beslutat att ansöka om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm AB har också mottagit en sådan ansökan. Enligt regelverket för Nasdaq Stockholm kan en emittent ges observationsstatus om emittenten ansökt om att dess aktier ska avnoteras. Mot ovanstående bakgrund har Nasdaq Stockholm AB beslutat att uppdatera observationsstatusen för aktierna i Agromino A/S (AGRO, ISIN-kod DK0060823516, orderboks-ID 40543). On March 27, 2018, the shares in Agromino A/S (the "Company") were given observation status with reference to circumstances resulting in a substantial uncertainty regarding the Company or the pricing of its financial instruments. On November 26, 2018, the Company's observation status was updated with reference to a mandatory cash offer to the shareholders and warrant holders in the Company. On January 23, 2019, the outcome of the mandatory cash offer was announced. On July 15, 2020, the Company published a press release with information that the Company intended to apply for delisting of its shares from Nasdaq Stockholm. On October 15, 2020, the Company published a press release with information that the Company had resolved to apply for delisting of its shares from Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm AB has also received such an application. The rules of Nasdaq Stockholm state that an issuer may be given observation status if the issuer has applied to have its shares removed from trading. With reference to the above, Nasdaq Stockholm AB has decided to update the observation status for the shares of Agromino A/S (AGRO, ISIN code DK0060823516, order book ID 40543). För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Bolagsövervakningen på telefon 08-405 70 50. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 70 50.