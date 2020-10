Der deutsche Leitindex DAX ist in der Vorwoche aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen. Die Abwärtswelle führte den DAX im Tief bis 12.599 Punkte runter, dann startete eine kräftige Gegenbewegung.Analyse:Aktuell ist diese Gegenbewegung jedoch nur als normaler Pullback an den alten Trendkanal einzustufen. Mit in der Folge wohl wieder fallenden Kursen. Es bietet sich eine Short-Chance im DAX.Der DAX befindet sich seit Anfang Juni in einer ausgedehnten Seitwärtsphase, ...

