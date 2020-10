Vaduz (ots) - Das Fürstentum Liechtenstein verzeichnete bisher insgesamt 224 laborbestätigte Fälle (Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind). Innerhalb des letzten Tages wurden keine zusätzlichen Fälle gemeldet. Über das Wochenende waren insgesamt 32 zusätzliche Fälle zu verzeichnen. Die Ansteckungen fanden dabei insbesondere im familiären Umfeld statt. Auch bei Kontakten innerhalb der eigenen Familie ist grösste Vorsicht geboten. Bisher trat ein Todesfall im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. 142 erkrankte Personen sind in der Zwischenzeit wieder genesen. Gegenwärtig befinden sich 228 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Bislang sind insgesamt 25 Personen erkrankt, welche sich als enge Kontaktpersonen von Erkrankten in Quarantäne befanden.



Für weitere Informationen wird auf die Homepage www.regierung.li/coronavirus sowie auf www.hebensorg.li verwiesen.



