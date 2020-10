DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Altmaier sieht gute Voraussetzungen für konjunkturelle Erholung

Trotz der sich verschärfenden Infektionszahlen bleibt die Bundesregierung mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung bei ihrem vorsichtigen Optimismus. Für das laufende Jahr zeige sich, "dass die Entwicklung besser gelaufen ist und verläuft, als es in den schlimmsten Befürchtungen im März vorausgesehen wurde", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. "Wir haben im Hinblick auf das nächste Jahr gute Voraussetzungen, dass die Erholung weiter an Fahrt gewinnt."

BDI: Deutschland darf sich konjunkturell nicht in falscher Sicherheit wiegen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts jüngster europäischer Konjunkturzahlen vor einer zu optimistischen Haltung in Deutschland gewarnt. "Deutschland darf sich nicht in falscher Sicherheit wiegen", mahnte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Ifo-Institut: Corona-Krise erhöht Zahl an Zombie-Firmen

Deutsche Volkswirte befürchten, dass in der Corona-Krise die Zahl der Zombie-Firmen "eher zunimmt". Wie eine Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ergab, teilten 66 Prozent der befragten Wirtschaftswissenschaftler diese Sorge. "Einige der staatlichen Hilfsmaßnahmen haben leider unerwünschte Nebenwirkungen", sagte Ifo-Finanzexperte Niklas Potrafke.

DBRS stuft Frankreich auf AA ab - Ausblick stabil

Die Ratingagentur DBRS Morningstar hat Frankreich seine erstrangige Bonitätsnote entzogen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft des Euroraums wird künftig nur noch mit AA (zuvor: AAA) eingestuft, der Ausblick ist stabil. DBRS begründete die Abstufung mit einer Verschlechterung des mittelfristigen Ausblicks und der Staatsfinanzen, die von der globalen Gesundheits- und Wirtschaftskrise ausgelöst worden seien.

Söder fordert erweitere generelle Maskenpflicht in ganz Deutschland

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der angespannten Corona-Lage eine erweiterte generelle Maskenpflicht in Deutschland gefordert. Masken seien "das Präventionsmittel schlechthin", sagte er am Montag in München vor einer virtuellen Sitzung des CSU-Vorstands. "Wir brauchen eine allgemeine Maskenpflicht national."

Woidke: Aufhebung des Beherbergungsverbots "falsches Signal"

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sieht in der Aufhebung des Beherbergungsverbots durch das Oberverwaltungsgericht angesichts des starken Anstiegs der Corona-Neuinfektionen "das falsche Signal zur falschen Zeit".

Karlsruhe entscheidet über Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe muss über das Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein entscheiden. Eine Familie aus Tübingen, die dort Urlaub machen will, reichte einen Eilantrag gegen die Regelungen ein, wie ein Gerichtssprecher am Montag auf Anfrage sagte. Wann das Bundesverfassungsgericht entscheidet, war zunächst noch nicht klar.

Heil wegen Warnung in Corona-App in Quarantäne

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich vorsorglich in Quarantäne begeben. Seine Corona-Warn-App habe eine Begegnung mit erhöhtem Risiko angezeigt, teilte das Arbeitsministerium am Montag in Berlin mit. Ein erster Test habe ein negatives Ergebnis erbracht, ein weiteres Testergebnis stehe noch aus.

Wegen Corona nächtliche Ausgangssperre in Belgien in Kraft getreten

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist in Belgien am Montag eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Zwischen Mitternacht und 05.00 Uhr morgens dürfen die Menschen ihr Zuhause nicht verlassen. Ab 20.00 Uhr ist außerdem der Verkauf von Alkohol verboten.

OECD: Corona-Pandemie könnte Integrationsfortschritte zunichtemachen

Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen drohen nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einige der Integrationsfortschritte zunichtezumachen. Für dieses Jahr erwartet sie insgesamt bei der internationalen Migration in den OECD-Raum ein historisches Tief.

Altmaier sieht Forderung nach Vetorecht bei 5G skeptisch

Im Streit um den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzwerkes mit möglichen Komponenten des chinesischen Technologieausrüsters Huawei hat die Union mit Skepsis auf die SPD-Forderung nach einem Vetorecht reagiert. "Mir ist wichtig, dass wir auf der einen Seite unsere Sicherheitsinteressen wahren, auf der anderen Seite aber auch deutlich machen, dass wir uns von grundlegenden Regeln des Welthandels nicht verabschieden", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

Merkel: Wollen weitere Märkte in Asien erschließen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht weitere Perspektiven für den Außenhandel in Fernost. "Wir wissen um die weiter wachsende globale Bedeutung der Märkte in der Asien-Pazifik-Region", sagte Merkel in einer Grußbotschaft für die Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft.

Klöckner erwartet lange Verhandlungen zu EU-Agrarreform und Fischquoten

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet schwierige Gespräche mit ihren EU-Kollegen zur Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie zur Festlegung der Fangmengen für Fischer in der Ostsee. "Es werden viele, viele Stunden Verhandlungen vor uns liegen bis tief in die Nacht", sagte Klöckner vor einem Treffen der Agrarminister am Montag in Luxemburg. Sie hoffe am Ende dennoch auf eine gute Einigung.

Angebot an Berliner Mietwohnungen bricht mit Mietendeckel ein - Studie

Seit der Einführung des Mietendeckels in Berlin hat sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt anders als von der Politik erhofft laut einer Studie eher verschärft. Das Angebot an Mietwohnungen habe sich um über 40 Prozent verringert, so das Ergebnis einer Analyse des Immobilien-Onlineportals Immoscout24, die die Entwicklung von Angeboten, Nachfrage und Preisen betrachtet.

Bundesinnenministerium will zu Umwandlungsverbot weiter reden

Nach Kritik aus der SPD hält das Bundesinnenministerium es offen, ob das ursprünglich geplante Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen doch wieder in das geplante Baugesetz hineingenommen wird. Das Ministerium hatte diesen Aspekt nach Kritik aus den Ländern aus dem Gesetzesentwurf genommen, der sich noch der regierungsinternen Abstimmung befindet. Dieser Punkt sei in den Ländern derzeit umstritten, erklärte Steve Alter, Sprecher von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Bundesregierung ermöglicht wieder doppelte Förderung von E-Autos

Käufer von Elektroautos können bald zusätzlich zur Innovationsprämie des Bundes auch wieder andere Förderungen in Anspruch nehmen. Die Bundesregierung werde das sogenannte Kumulationsverbot im Zusammenhang mit der staatlichen Elektroprämie wieder aufheben, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums dem Handelsblatt. "Die Kumulation wird im Grundsatz möglich sein", sagte er. Die entsprechende Richtlinie solle Anfang dieser Woche veröffentlicht werden.

Städtetag übt scharfe Kritik an weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat der Deutsche Städtetag die ab diesem Montag angekündigten Warnstreiks der Gewerkschaften scharf kritisiert. "In diesen schwierigen Corona-Zeiten sind die Menschen genug belastet und brauchen nicht auch noch massive Störungen im Bus- und Bahnverkehr", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedy, der Rheinischen Post.

Minister: Bei Anschlag getöteter französischer Lehrer wurde Opfer einer Fatwa

Der bei einem islamistischen Anschlag getötete französische Lehrer ist nach Angaben des französischen Innenministers Opfer einer Fatwa geworden. Der Vater einer Schülerin und ein bekannter militanter Islamist hätten die Fatwa, ein religiöses Rechtsgutachten, ausgesprochen, nachdem der Lehrer im Unterricht umstrittene Mohammed-Karikaturen verwendet hatte, sagte Innenminister Gérald Darmanin dem Radiosender Europe 1 am Montag. Beide Verdächtige seien bereits in Polizeigewahrsam.

