LOS ANGELES, Oct. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von Lorne Laboratories Limited bekannt zu geben.



Lorne Laboratories mit Sitz in Großbritannien ist ein auf die Herstellung von Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung sowie von Diagnosetests für medizinische Verfahren spezialisiertes Unternehmen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen neben seinen Hauptproduktlinien die zugehörigen Laborgeräte, Enzyme und Biochemikalien. Die Produkte von Lorne werden von Regierungen, Transfusionsmedizinern und Krankenhauslaboren in über 100 Ländern eingesetzt. Lorne ist ein langjähriger wichtiger Partner des britischen National Health Service.

"Die Blutgruppenbestimmung ist für den medizinischen Bereich von entscheidender Bedeutung und gewährleistet bei Bluttransfusionen die Sicherheit der Empfänger", so Dr. Mike Brownleader. "Calibre Scientific hat die Unterstützung von Forschungsprojekten zu COVID-19 zu einer Priorität auf globaler Ebene gemacht. Da mehr und mehr unserer Partner an den klinischen und medizinischen Aspekten von Life Science interessiert sind, glauben wir, dass die Spezialisierung von Lorne auf Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung eine wichtige Ergänzung unserer Diagnostika-Hauptprodukte sein wird."

"Lorne hat stets danach gestrebt, die hochwertigsten Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung bereitzustellen, die alle relevanten gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Und dies ist uns auch gelungen. Wir freuen uns, mit einem führenden Life-Science-Unternehmen wie Calibre Scientific zusammenzuarbeiten, um so unsere Reichweite und unser Angebot zu erweitern", so Eddy Velthuis, Chief Technical Officer bei Lorne Labs.

Ben Travis, CEO von Calibre Scientific, zur Übernahme: "Erstklassige Qualität und Kundenzufriedenheit haben Lorne zu einem verlässlichen Partner für ihre Kunden und die medizinische Gemeinschaft im Ganzen gemacht. Diese Prinzipien stehen auch bei uns im Mittelpunkt. Mit Lorne werden wir unsere Diagnostikaabteilung stärken und unser Know-how erweitern. Es ist unser Anspruch, bei der Eingliederung von Lorne in unser globales Team die hohen Standards von Lorne zu wahren und weiter zu verbessern."

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen von Wissenschaft und Innovation zu verschieben. Es kombiniert dazu internes Know-how mit strategischen Übernahmen, um Kunden ein differenziertes und umfassendes Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Supportleistungen zu bieten. Calibre Scientific steht für ein Portfolio von Nischenunternehmen im Bereich Life Science in verschiedenen wichtigen Märkten, die wie kein anderer in der Lage sind, die einzigartigen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte zu bewältigen. Wir sind weltweit in über 100 Ländern vertreten und können so unsere Kunden auf der ganzen Welt tatkräftig unterstützen. Das Wachstum von Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles in einer Vielzahl von Märkten und Regionen hält weiter an - mit zunehmender Diversifizierung seines Produktangebots und seiner globalen Präsenz in Laboratorien auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.calibrescientific.comoder bei Brice Geoffrion, Director of Business Development, unter bgeoffrion@calibrescientific.com, oder +1 (310) 651-8285.