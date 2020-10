DJ Ziemiak: CDU-Spitze diskutiert am 26. Okt erneut Parteitags-Planung

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak geht weiterhin davon aus, dass der CDU-Parteitag am 4. Dezember in Stuttgart trotz der deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen stattfinden kann. "Der Bundesvorstand hat beschlossen, dass wir den Parteitag am 4. Dezember durchführen. Wir stellen uns seit vielen Wochen darauf ein", sagte er Focus Online. Zugleich aber wies Ziemiak darauf hin, dass für das Treffen in Stuttgart die Lage fortlaufend "im Lichte des Infektionsgeschehens" beobachtet werde. Die Parteispitze werde sich erneut mit der Planung befassen. "Zum nächsten Mal beraten Vorstand und Präsidium dazu am 26. Oktober", sagte Ziemiak.

Sollten die örtlichen Behörden in Baden-Württemberg ein Veto gegen die Veranstaltung einlegen, würde er "den Vorstand über alle anderen Möglichkeiten unterrichten". Mit Blick auf die öffentliche Signalwirkung eines Parteitags in Zeiten strengster Auflagen für Hotspots betonte Ziemiak, zwischen solchen erforderlichen Wahlen und einer Party oder einem Konzert gebe es sehr gravierende Unterschiede. "Ein Wahlparteitag ist keine Party." Parteien seien verpflichtet, ihre Organe grundsätzlich alle zwei Jahre demokratisch zu legitimieren.

