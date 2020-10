An der Wall Street geht es zum Wochenstart moderat bergauf.Der Dow Jones eröffnete den Tag 0,1 Prozent im Plus bei 28.633,55 Punkten.Hilfsmaßnahmen bleiben im Fokus der AnlegerAls Stütze für die New Yorker Aktienwerte gelten Aussagen der US-Politikerin Nancy Pelosi. Mit einer bis Dienstag gesetzten Deadline habe die Sprecherin des Repräsentantenhauses Hoffnung geweckt, dass es in den festgefahrenen Gesprächen über neue Hilfsmaßnahmen vor den US-Wahlen doch noch Bewegung ...

