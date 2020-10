Österreichs Exporte sind heuer in der ersten Oktoberhälfte erstmals seit Beginn der Coronakrise wieder leicht im Plus gelegen, konkret in der Woche vom 5. bis zum 11. Oktober. Darauf verwies am Montag der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann. Der Anstieg um 0,5 Prozent im Jahresabstand umfasst jedoch nicht den Tourismus, der durch die Krise besonders leidet. Im Tourismussektor ...

