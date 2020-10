Mainz (ots) -Dienstag, 20. Oktober 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Helmut Zierl, SchauspielerHäusliche Pflege organisieren - Pflegekräfte aus OsteuropaSaitlinge und Austernpilze - Kochen mit Armin RossmeierUrlaubs-Hotspots der DDR - Teil 2: Mecklenburgische SeenplatteVolkskrankheit Osteoporose - Brüche vermeiden, Schmerzen lindernDienstag, 20. Oktober 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldSalonstart in Corona-Zeiten - Friseurin macht sich selbstständigExpedition Deutschland: Goldberg - Begegnung im SchrebergartenPilzzucht im Keller - Johannas und Katrins BusinessDienstag, 20. Oktober 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbKeira Knightley für Frauenrechte - "Die Misswahl" im KinoNeue Rolle für Moritz Bleibtreu - Regiedebüt mit "Cortex"Dienstag, 20. Oktober 2020, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtLücken im Corona-Warnsystem - Kein Anschluss unter dieser AppDie Deutschen diskutieren über neue Begriffe wie innerdeutschesRisikogebiet und Beherbergungsverbot. Auch die Bedeutung einerZwangsquarantäne, die vielerorts nur mittels negativer Corona-Testsaufgehoben werden kann, dürfte mit weiter steigendenCorona-Infektionen für viele Bürger und Bürgerinnen Realität werden.Doch die Corona-Warn-App, die mit erheblichen Schwierigkeitengestartet ist und den Staat bereits viele Millionen Euro gekostethat, wird den Erwartungen noch immer nicht gerecht - etwa bei derÜbermittlung der Testergebnisse. Vielen Laboren fehlt schlicht dieApp-Anbindung. Die Entwickler schieben es auf die Labore, diesewiederum spielen den Ball zurück."Frontal 21" berichtet über verschwundene Tests und unnötige Tage inQuarantäne.Das Geschäft mit illegalen Pestiziden - Gift auf dem AckerKriminelle haben ein neues Geschäftsfeld entdeckt: Pestizide. Immermehr davon werden gefälscht und gelangen illegal in den Handel - unddamit auch auf Deutschlands Felder. Die Folgen für Natur und Menschsind unabsehbar. Keiner weiß, woraus diese Pestizide bestehen, welcheund wie viel Gifte sie enthalten.Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat indiesem Jahr schon Dutzende Verdachtsproben untersucht und dabei vielegefälschte oder nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel entdeckt.Allein im ersten Halbjahr hat Europol bereits über 1300 Tonnenillegaler Pestizide sichergestellt, ein neuer Rekord. Die europäischePolizeibehörde schätzt den Anteil der Fälschungen am Gesamtaufkommenaller Pestizide mittlerweile auf 14 bis 15 Prozent."Frontal 21" über das Geschäft mit dem Gift auf dem Acker.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4738326