Laura Karasek startet in die zweite Staffel ihrer ZDFneo-Talkshow "Laura Karasek - Zart am Limit". Im Frühjahr musste die Produktion coronabedingt unterbrochen werden. Acht neue Folgen sind ab Donnerstag, 22. Oktober 2020, 22.45 Uhr, in ZDFneo zu sehen. In der ZDFmediathek stehen die aktuellen Ausgaben immer donnerstags ab 18.00 Uhr zur Verfügung.Klug, frech und mit entwaffnender Selbstironie agiert die Moderatorin und ist dabei durch und durch authentisch. Ihre Gäste konfrontiert sie mit Themen aus der Lebenswelt der 30- bis 40-Jährigen. In "Laura Karasek - Zart am Limit" diskutiert sie aktuelle, gesellschaftliche, (pop)kulturelle, boulevardeske und netzaffine Themen.Die erste Folge widmet sich dem Thema "Unter Strom". Laura Karaseks Gäste sind Felix Jaehn, Nena Schink und Sonya Kraus. Im Gespräch mit ihnen stellt sie zum Beispiel Fragen wie: Ist Stress das neue Statussymbol? Traut sich heute noch irgendjemand zuzugeben, dass er nicht den ganzen Tag mit Deadlines, Drill und Dauersprint beschäftigt ist? Bin ich uncool, wenn ich zu verfügbar bin?Charakteristisch für Laura Karasek: Es sind die unerwarteten, unbekannten Geschichten und Anekdoten aus dem Alltag, die sie ihren Gästen entlockt.In der zweiten Ausgabe (Donnerstag, 29. Oktober 2020, 22.45 Uhr, in ZDFneo und bereits um 18 Uhr in der ZDFmediathek) dreht sich alles um das Thema Glück. Laura Karaseks Talkgäste sind Joyce Ilg, Tom Beck und Laura Wontorra.