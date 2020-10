Köln (ots) -Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) kündigt an, dass die Bundesregierungnun doch Rassismus innerhalb der Polizei untersuchen wird. "Es wirdeine Studie geben", sagte Scholz exklusiv im WDR COSMO-Podcast"Machiavelli". "Wir überlegen noch, wie wir sie nennen." Dazu tauscheScholz sich derzeit "jeden zweiten Tag" mit Bundesinnenminister HorstSeehofer (CSU) aus. Bereits im Juni kündigte die Regierung an,mögliche rassistische Tendenzen in der Polizei wissenschaftlichuntersuchen zu lassen. Seehofer sagte die Analyse jedoch ab. "EineStudie hätte längst in Auftrag gegeben sein müssen", kritisiertScholz. "Die Lösung muss sein, dass wir das untersuchen." Scholz seizuversichtlich, dass dies zeitnah passiere.Der WDR COSMO-Podcast "Machiavelli" beschäftigt sich mit demZusammenspiel zwischen Rap und Politik. In der am Mittwoch (21.10.)erscheinenden Folge trifft Olaf Scholz auf Comedian und Rap-Fan FelixLobrecht. Sie diskutieren mit den Journalisten Jan Kawelke undVassili Golod über Rassismus, Chancengleichheit und Finanzen.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4738420