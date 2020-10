Halle (ots) - Die Version 1.5 ist auch Monate nach dem Start des App-Projekts nichts Halbes und nichts Ganzes. Denn ähnlich wie die unterschiedlichen Corona-Verordnungen der Länder verwirrt auch die App. Neben der Sorge in der Bevölkerung, bei der Weitergabe einer positiven Corona-Meldung doch identifiziert werden zu können, gibt es immer noch genug Arzt-Praxen, die bei der Untersuchung gar nicht nach dem Programm fragen. Einige Labore können ihre Ergebnisse bis heute nicht automatisch an Infizierte weiterleiten. Dabei könnte die Corona-Warn-App ein gutes Instrument sein, Infizierte zu informieren, Kontaktpersonen zu warnen und so dazu beizutragen, das Coronavirus kontrollierbar zu machen.



