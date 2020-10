DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:41 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.234,90 -0,33% -13,62% Stoxx50 2.906,83 -0,51% -14,58% DAX 12.854,66 -0,42% -2,98% FTSE 5.884,65 -0,59% -21,52% CAC 4.929,27 -0,13% -17,54% DJIA 28.511,97 -0,33% -0,09% S&P-500 3.469,61 -0,41% +7,39% Nasdaq-Comp. 11.638,87 -0,28% +29,72% Nasdaq-100 11.797,61 -0,46% +35,09% Nikkei-225 23.671,13 +1,11% +0,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,14 +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,97 40,88 +0,2% 0,09 -27,9% Brent/ICE 42,88 42,93 -0,1% -0,05 -30,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,39 1.900,70 +0,5% +8,69 +25,8% Silber (Spot) 24,60 24,16 +1,8% +0,44 +37,8% Platin (Spot) 863,68 866,00 -0,3% -2,33 -10,5% Kupfer-Future 3,09 3,06 +0,7% +0,02 +9,2%

Am Ölmarkt pendeln die Preise leicht auf und ab. Die Blicke sind auf die Opec gerichtet. Hier gibt es ein vorbereitendes Treffen vor der nächsten regulären Sitzung am 1. Dezember. Das Kartell habe bis dahin Zeit, um zu entscheiden, ob Pläne zur Fördererhöhung um 1,9 Millionen Barrel pro Tag verschoben werden sollen, so Analyst Edward Morse von Citi. Er erwartet "keine Änderung des derzeitigen Plans für Fördersenkungen, obwohl Saudi-Arabien diese Woche die Kürzungen aufweichen möchte. Der Goldpreis holt die Freitagsverluste wieder auf.

FINANZMARKT USA

Die US-Aktienmärkte zeigen sich zu Wochenbeginn in einem volatilen Umfeld mit leichten Verlusten. Während vage Hoffnungen auf ein neues Hilfspaket der US-Regierung für die angeschlagene Wirtschaft stützend wirken, sorgt die zweite Coronavirus-Welle mit weltweit stark steigenden Infektionszahlen für Sorgenfalten bei den Anlegern. US-Finanzminister Steven Mnuchin und die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, haben am Wochenende erneut verhandelt und wollen die Gespräche am Montag fortsetzen. Gleichwohl liegen die Positionen immer noch weit auseinander und der immer näher rückende Wahltermin am 3. November macht eine Einigung eher unwahrscheinlich. Denn keine Seite möchte in dieser entscheidenden Phase große Zugeständnisse machen. Aus China kamen unterdessen positive Konjunkturdaten. Dort legte das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Analysten hatten allerdings mit einem Plus von 5,3 Prozent gerechnet. Für die Aktie von Conocophillips geht es leicht nach unten. Der Ölkonzern übernimmt das texanische Explorationsunternehmen Concho Resources für eigene Aktien im Gegenwert von 9,7 Milliarden US-Dollar. Concho Resources fallen um 0,3 Prozent. Die laufende US-Berichtssaison macht zu Wochenbeginn eine Pause. Nach der Schlussglocke wird jedoh IBM einen Blick in die Bücher gewähren. Die Aktie legt leicht zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im Tagesverlauf noch Zahlen:

22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

23:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen sind mit kleineren Abgaben in die neue Woche gestartet. Die Nachrichtenlage blieb durchwachsen: Steigende Infektionszahlen und zunehmende Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie etwa in Berchtesgaden auf der einen Seite, vage Hoffnung, dass ein neues Konjunkturprogramm in den USA doch noch vor den Präsidentschaftswahlen verabschiedet werden könnte, auf der anderen. Im Handel war von einer mangelnden Kaufbereitschaft der Anleger die Rede. Überschattet wurde der Handel von einer mehrstündigen technischen Panne an der Euronext. Diese hatte im frühen Geschäft den gesamten Handel eingestellt. Betroffen waren die wichtigsten Märkte des paneuropäischen Börsenbetreibers - darunter Paris, Amsterdam, Lissabon, Dublin und Brüssel. Die Euronext-Aktie verlor nach volatilem Verlauf 0,7 Prozent. Gute Nachrichten kamen aus China. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,9 Prozent. In London ging es mit den Kursen deutlicher um 0,6 Prozent nach unten. Die Ratingagentur Moody's benotet die Kreditwürdigkeit Großbritanniens nun schlechter - mit Verweis auf die nachlassende wirtschaftliche und finanzielle Stärke des Landes sowie die hohen Staatsschulden. Alles in allem im Rahmen der Erwartungen sind laut Jefferies-Analyst Martin Deboo die Drittquartalsergebnisse von Danone ausgefallen. Er begrüßte die Entscheidung des Unternehmens, vieles auf den Prüfstand zu stellen. Danone gewannen 0,3 Prozent. Traton verloren 0,5 Prozent. Die VW-Tochter hat im Übernahmepoker um den US-Nutzfahrzeughersteller Navistar das Angebot erhöht. Traton bietet nun 44,50 Dollar für alle verbleibenden Aktien von Navistar, nachdem das letzte Gebot bei 43 Dollar gelegen hatte. Da im Vorfeld bereits mit einem höheren Gebot von bis zu 50 Dollar je Navistar-Aktie gerechnet worden war, sei auch der Preis von 44,50 Dollar vertretbar. VW gewannen 0,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:35 Uhr Fr, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1785 +0,56% 1,1711 1,1716 +5,1% EUR/JPY 124,23 +0,58% 123,43 123,50 +1,9% EUR/CHF 1,0716 -0,09% 1,0723 1,0721 -1,3% EUR/GBP 0,9074 -0,07% 0,9052 0,9068 +7,2% USD/JPY 105,42 +0,02% 105,41 105,42 -3,1% GBP/USD 1,2986 +0,60% 1,2938 1,2920 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,6751 -0,32% 6,6962 6,6953 -4,2% Bitcoin BTC/USD 11.764,00 +2,65% 11.436,51 11.323,50 +63,2%

Das Pfund zeigt sich fest und reagiert damit nicht auf die jüngsten negativen Nachrichten. Premierminister Boris Johnson schwört die Briten auf einen harten Brexit ein und Moody's hat die Bonität Großbritanniens um eine Stufe gesenkt. Dennoch steigt die britische Währung im Verlauf über die Marke von 1,30 Dollar und notiert aktuell knapp darunter bei 1,2990. Im Handel verweist man auf die Gespräche zu einem Brexit-Abkommen mit der EU, die nun doch fortgesetzt werden. Für den Markt sei entscheidend, dass die britische Regierung eben nicht wie angedroht die Gespräche mit der EU abgebrochen habe, heißt es von der Commerzbank. Der Dollar-Index gibt um 0,4 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive Vorzeichen haben an den Börsen in Ostasien und Australien zum Start in die neue Woche überwogen. Anleger setzten darauf, dass sich in den USA Demokraten und Republikaner doch noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November auf ein neues Paket an Unterstützungsmaßnahmen einigen. US-Finanzminister Steven Mnuchin und die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, haben am Wochenende lange verhandelt und wollen ihre Gespräche am Montag fortsetzen. In Schanghai wurde die gute Stimmung getrübt von den Daten zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Das Wachstum hat sich zwar beschleunigt, aber nicht so stark wie erhofft. Die Industrieproduktion legte im September im Vorjahresvergleich stärker zu als erwartet, auch das Wachstum der Einzelhandelsumsätze zog im vergangenen Monat an. An der Börse in Tokio erzeugte der wieder etwas schwächere Yen Rückenwind. Mit der Aussicht auf weitere US-Stimuli war die in Krisenzeiten als Fluchtwährung beliebte japanische Devise weniger gefragt. Davon profitierten Aktien des exportlastigen Maschinenbausektors. Auch in Seoul wurde das Thema Wirtschaftserholung gespielt, wenngleich das enttäuschende chinesische BIP die Kurs von ihren Tageshochs zurückkommen ließ.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

EU benennt Banken für Sure-Bond-Emission - Deutsche Bank dabei

Unter den von der EU beauftragten Banken für die Emission einer Doppel-Tranche-Anleihe im Rahmen des Sure-Programms ist auch die Deutsche Bank. Weiter gehören Barclays, BNP Paribas, Nomura und Unicredit dazu, wie der Mitarbeiter einer der federführenden Banken sagte. Die Emission von 10- und 20-jährigen Anleihen erfolgt im Rahmen des Sure-Programms (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), das befristete EU-Hilfen zur Minderung der Risiken durch Arbeitslosigkeit in Sondersituation vorsieht.

SAP-Chef: 17.000 Betriebssystem-Starts in der Pandemie

Der Softwarekonzern SAP hat infolge der Corona-Krise eine deutlich stärkere Nachfrage verzeichnet. "In dieser Pandemie haben wir über 17.000 Go-Lives weltweit gefeiert", sagte SAP-Chef Christian Klein auf der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK). Als Go-Lives werden Starts von Betriebssystemen oder Software bezeichnet.

HVB ernennt neuen Risikovorstand - CEO-Vertrag verlängert

October 19, 2020 12:44 ET (16:44 GMT)

