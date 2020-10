NEW YORK (dpa-AFX) - Intel will einem Pressbericht zufolge eine Tochter für zehn Milliarden US-Dollar verkaufen. Der US-Chipriese verhandele mit dem südkoreanischen Branchenkollegen SK Hynix über den Erwerb des Halbleiterspeicherspezialisten, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Montag auf seiner Internetseite. Eine Bekanntgabe des Deals könne schon am Montag erfolgen, hieß es weiter unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Details, insbesondere was SK Hynix genau kaufe, seien nicht bekannt.

Am Aktienmarkt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen. Intel standen in einem insgesamt etwas schwächeren Markt mit einem Aufschlag von zuletzt gut zwei Prozent an der Spitze des Dow-Jones-Index ./he/la