DJ BMW mit starkem Cash Flow im 3. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Wie schon Daimler hat auch BMW im dritten Quartal von der Erholung der Automärkte sowie Kostensenkungen profitiert und besser abgeschnitten als an der Börse erwartet. Der vorläufige frei Cash Flow im Segment Automobile beträgt in den drei Monaten 3,065 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das sei besser als bisher von Analysten prognostiziert. Im Vorjahr hatte der Münchener Konzern einen freien Cash Flow im Kerngeschäft mit Oberklassewagen von 714 Millionen Euro erzielt.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf den freien Cash Flow des Segments im Gesamtjahr will BMW im Rahmen der Mitteilung für das dritte Quartal am 4. November erläutern. "Die bisherigen Ergebnisprognosen für die Segmente und den Konzern werden unverändert bestätigt", so BMW weiter.

October 19, 2020 14:35 ET (18:35 GMT)

