Wichtiger Schritt auf dem Weg zur Markteinführung der Coolidge-basierten Karten von Kalray für Speichergeräte

Kalray (Paris: ALKAL), (Euronext Growth Paris: FR0010722819 ALKAL), Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass die auf K200 Coolidge basierende intelligente Speicheradapterlösung des Unternehmens für NVM ExpressTM over Fabrics (NVMe-oF) mit TCP-Protokoll (NVMe/TCP) der Organisation NVM Express vom InterOperability Laboratory der University of New Hampshire (UNH-IOL) zertifiziert wurde. Dabei handelt es sich um einen unabhängigen Testanbieter von Standardkonformitätslösungen und herstellerübergreifender Interoperabilität.

Im Bereich der Rechenzentren findet derzeit eine sehr wichtige Revolution mit sich schnell entwickelnden Netzwerkarchitekturen und Technologien statt. Dies ist vor allem auf die explosionsartige Zunahme der Nutzung, die enorm wachsende Menge der zu verarbeitenden Daten und das daraus resultierende exponentielle Wachstum der Anzahl der zu verwaltenden Computer zur Unterstützung dieses Wachstums zurückzuführen.

Bisher war die Datenspeicherung ein wesentlicher Engpass bei dieser Expansion. Die Einführung von SDD-Laufwerken (Solid-State Drive) mit Flash-Speicher und extrem schnellen Kommunikationsprotokollen wie NVMe/TCP bietet der Branche bahnbrechende Lösungen für den massiven Ausbau und für eine erhebliche Leistungssteigerung vorhandener Rechenzentren. Intelligente Speicheradapter und zugehörige Speichergeräte (einschließlich Ethernet-Speichererweiterungsserver, also so genannte "JBOF") stehen im Zentrum dieser Revolution.

Dennis Hahn, Senior Analyst des Bereichs Cloud Data Center von OMDIA schreibt in seinem Bericht "Data Center Storage Equipment Market Tracker": "NVMe-oF JBOF steht gerade erst am Anfang der Entwicklung, aufgrund seiner extrem hohen Leistung im Segment der lokalen Rechenzentrum von Unternehmen Einzug zu halten. Die Technologie entwickelt sich enorm schnell für den Einsatz bei hyper-konvergenten Infrastrukturen und bei datenintensiven Anwendungen weiter

Eric Baissus, President und CEO von Kalray, äußerte sich dazu wie folgt: "Die Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Massenproduktion. Kalray liegt mit seiner strategischen Roadmap im Zeitplan und bereitet aktiv die kommerzielle Einführung einer extrem schnellen, neuartigen Speicherlösung vor. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden arbeiten wir aktiv an der Integration und Qualifizierung unserer Technologie und unserer Produkte

Die intelligente Speicheradapterlösung von Kalray basiert auf dem Prozessor MPPA (Massively Parallel Processor Array) der drittenGeneration von Kalray. Sie zielt auf superschnelle Speicherlösungen neuer Generationen ab. Während Lösungen von Mitbewerbern hinsichtlich der Leistungsfähigkeit begrenzt sind, z. B. wenn anspruchsvolle Algorithmen wie beispielsweise für Datenschutz und Footprint-Reduzierung ausgeführt werden, sind Prozessoren des Typs Coolidge Intelligent in der Lage, derartige Protokolle ohne Beeinträchtigung der Serverbandbreite in Echtzeit auszuführen. Der umfassend programmierbare intelligente Speicheradapter von Kalray bietet hohe Leistungsfähigkeit und gewährleistet gleichzeitig die Auslagerung anspruchsvoller Datendienste. Diese Coolidge-basierte Lösung eröffnet zudem neue Horizonte in Bezug auf die Speicherleistung und zielt auf den boomenden Markt datenintensiver Anwendungen wie KI, Datenanalyse oder das Internet der Dinge (IoT) ab.

Die Lösung von Kalray bietet eine extrem hohe Rechenleistung, die in der Lage ist, beträchtliche Datenmengen bei minimalem Energieverbrauch zu verarbeiten. Zudem bietet sie heterogene On-the-fly-Verarbeitungsmöglichkeiten. Der Smart-Storage-Adapter K200 ist eine Standard-PCIe-Karte mit zugehöriger Software-Suite, die sowohl NVMe/TCP als auch NVMe/RoCE unterstützt. Zur Abdeckung vielfältiger Anforderungen im Hinblick auf die Kombinierbarkeit ist der Adapter hochgradig konfigurierbar. Er basiert auf dem MPPA-Prozessor des Unternehmens und verfügt über modernste Schnittstellen, darunter 16 x PCIe der 4. Generation und 2 x 100G Ethernet. In Verbindung mit dem neuesten PCIe AMD-Prozessor der 4. Generation kann MPPA beispielsweise als Beschleuniger eingesetzt werden, der eine Vollduplex-Bandbreite von bis zu 200 Gbit/s liefert. Darüber hinaus leistet der K200 bis zu 4 MIOPS (Millionen E/A-Operationen pro Sekunde).

Weitere Informationen erhalten Sie über die Vertriebsabteilung von Kalray per E-Mail an contact@kalrayinc.com

ÜBER KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris FR0010722819 ALKAL) ist ein Fabless-Halbleiterunternehmen und Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme. Intelligente Prozessoren des Typs MPPA sind in der Lage, unverzüglich und auf intelligente Weise einen sehr großen Informationsfluss dort zu erfassen und analysieren, wo dieser entsteht, und in Echtzeit mit der Außenwelt zu interagieren. Diese Prozessoren sind in der Lage, anspruchsvolle KI-Algorithmen zu verarbeiten und gleichzeitig eine breite Palette unterschiedlicher Verarbeitungs- und Steuerungsaufgaben wie mathematische Algorithmen, Signalverarbeitung, Netzwerk- oder Speichersoftware-Stacks auszuführen. Die intelligenten Prozessoren von Kalray können in wachstumsstarken Sektoren des Edge-Computing und der KI eingesetzt werden: in modernen Rechenzentren, Netzwerken (5G), autonomen Fahrzeugen, medizinischen Geräten, in der Industrie 4.0, in Drohnen und Robotern sowie bei anderen Anwendungen. Das Angebot von Kalray umfasst Prozessoren, Systemplatinen und ein Softwarepaket für unterschiedlichste Kunden, z. B. für Rechenzentren und Serverhersteller, Integratoren intelligenter Systeme und Hersteller von Verbrauchsgütern, einschließlich Fahrzeugherstellern. Kalray entstand 2008 als Abspaltung des staatlichen französischen Forschungszentrums CEA. Zu den Investoren des Unternehmens zählen: Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA und Bpifrance. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kalrayinc.com

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalray.eu

Tel. +33 (0)4 76 18 90 71

ACTUS finance communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

kalray@actus.fr

Tel. 33 1 53 67 36 78

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIENVERTRETER

Loic HAMON

communication@kalray.eu

Tel. +33 (0)4 76 18 90 71

ACTUS finance communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Tel. +33 (0)4 72 18 04 92