Nutzen Sie drei Gelegenheiten, um sich von weltbekannten Protagonisten des Wandels inspirieren zu lassen, mit Vordenkern zu diskutieren und von neuen Erkenntnisse und Perspektiven zu profitieren

Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Berufsverband für Projektmanager, bietet Experten weltweit die Möglichkeit, an drei weiteren wegweisenden Events der Virtual Experience Series am 20. Oktober 2020, 12. November 2020 und 9. Dezember 2020 teilzunehmen. Diese Onlineveranstaltungen, deren Host die Journalistin, Fernsehmoderatorin und leitenden Produzentin Tamron Hall sein wird, bieten den Teilnehmern einzigartige Perspektiven und Erkenntnisse durch den Austausch mit inspirierenden Vordenkern und Fachleuten.

Hear Pakistani education activist and the youngest Nobel Prize laureate, Malala Yousafzai, speak about advancing female education and enabling women's leadership globally. (Photo: Business Wire)

"Indem wir diese Themen ins Rampenlicht stellen und ihnen eine globale Bühne bieten, ermutigen wir die Menschen, den Wandel anzunehmen und sich für die neuen Chancen zu öffnen", so Sunil Prashara, Präsident und CEO bei PMI. "Wenn wir den Geschichten anderer zuhören, wie z. B. den Rednern unserer Virtual Experience Series, gewinnen wir unschätzbare Einblicke in die Welt, um selbst einen größeren Beitrag in unserem täglichen Leben zu leisten."

Oktober: A New World View: Our Global Impact

Die Veranstaltung am 20. Oktober, von 7.00 bis 13.00 Uhr (EDT), behandelt das große Ganze und das Potenzial des Projektmanagements rund um den Globus, insbesonders für Jugendliche und junge Change-Maker.

Hören Sie den Vortrag der pakistanischen Bildungsaktivistin und jüngsten Nobelpreisträgerin, Malala Yousafzai, über die Förderung der weiblichen Bildung und die Befähigung von Frauen zu Führungspositionen in allen Regionen der Welt.

Nehmen Sie auch teil an der October Book Club Session mit dem Aktivisten und Buchautor von "Making Futures: Young Entrepreneurs in a Dynamic Africa", und hören Sie die Erfahrungen von Jungunternehmern in aufstrebenden Volkswirtschaften. Organisiert wird das Event vom Moderator des Podcasts "Masters of Scale: Rapid Response", Bob Safian.

Wenn Sie Berufsanfänger oder Student im Bereich Projektmanagement sind, folgen Sie unserem Track "Emerging Professionals", und erhalten Sie praktische Tipps, z. B. wie Sie ein leistungsstarkes LinkedIn-Profil erstellen, und holen Sie sich Rat bei jungen Projektmanagern wie Adam Fahrenkopf von Google und Marina Tranchitella vom Sport Club Internacional, zwei der PMI Future 50-Preisträger.

November: Drawing a Map to the Future: A Deep Dive in Business Analysis

Im Mittelpunkt der Veranstaltung am 12. November 2020, von 8.00 bis 13.00 Uhr (EST), steht die Frage, wie wir Daten für Innovationen und nicht nur für Analysen nutzen können.

Seien Sie dabei, wenn Katie Sowers, American-Football-Assistenztrainerin und Game-Changer, im Gespräch mit Craig O'Shannessy, einem der weltweit führenden Tennisstrategen und Trainer von Novak Djokovic, das Thema beleuchtet, wie Analysen und statistische Trends eine erfolgreiche Spielplanung ermöglichen.

Ergründen Sie die menschliche Natur, und lernen Sie mit der Journalistin, internationalen Poker-Meisterin und Autorin von "The Biggest Bluff", Maria Konnikova, bei unserer November Book Club Session, wie man bessere Entscheidungen trifft. Dieses Event wird ebenfalls von Bob Safian moderiert.

Anschließend testen Sie Ihre Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung in einem unserer beiden Live-Pokerräume einem für Anfänger, um das Spiel zu erlernen, und einem für fortgeschrittene Spieler, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Master Dealer werden die Tutorials leiten.

Dezember: Forging Our Path Forward

Am 9. Dezember 2020, von 9.00 bis 14.00 Uhr EST, steht das Thema Olympia auf der Tagesordnung.

Werfen Sie gemeinsam mit Christophe Dubi, Executive Director des Internationalen Olympischen Komitees, einen Blick auf die Planung der Olympischen Spiele Tokio 2020 im Jahr 2021.

Future 50-Preisträgerin Laura Jones spricht über ihre Erfahrungen als Projektmanagement-Leiterin für Special Olympics International.

Erkunden Sie die ikonischen Symbole und die visuelle Sprache der Olympischen Spiele mit Markus Osterwalder, dem Autor von "Olympic Games: The Design", im Gespräch mit Bob Safian.

Die Anmeldung für PMI-Mitglieder kostet 99 USD pro Veranstaltung oder 359 USD für die gesamte Veranstaltungsreihe. Nichtmitglieder zahlen 149 USD pro Veranstaltung oder 899 USD für die Veranstaltungsreihe. Der Pass für die gesamte Veranstaltungsreihe beinhaltet den kostenlosen On-Demand-Zugang zum PMI Talent and Technology Symposium, das im Juni stattfand, sowie ausgewählte aufgezeichnete Sitzungen, die die Teilnehmer bis Januar 2021 aufrufen können. Jede der Veranstaltungen gilt als professionelle Weiterbildungseinheit (PDU) zur Aufrechterhaltung von PMI-Zertifizierungen.

Melden Sie sich noch heute an unter experience.pmi.org.

Über Project Management Institute (PMI)

Das Project Management Institute (PMI) ist der weltweit führende Verband für diejenigen, die Projekt-, Programm- oder Portfoliomanagement als ihren Beruf betrachten. Durch globale Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Ausbildung und Forschung arbeiten wir daran, mehr als drei Millionen Experte auf der ganzen Welt auf die Projektwirtschaft vorzubereiten: die kommende Wirtschaft, in der die Arbeit und die einzelnen Personen um Projekte, Produkte, Programme und Wertströme herum organisiert sind. Seit nunmehr 50 Jahren arbeiten wir in fast allen Ländern der Welt daran, Karrieren zu fördern, den Erfolg von Unternehmen zu verbessern und die Entwicklung des Berufs des Projektmanagers durch weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Communities, Ressourcen, Tools, akademische Forschung, Publikationen, Weiterbildungskurse und Vernetzungsmöglichkeiten voranzubringen. Als Teil der PMI-Familie schafft ProjectManagement.com globale Online-Communities, die mehr Ressourcen, bessere Tools, umfangreichere Netzwerke und breitere Perspektiven bieten. Besuchen Sie uns auf www.PMI.org, www.projectmanagement.com www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter @PMInstitute

"PMI" und "Projectmanagement.com" sind eingetragenen Marken von Project Management Institute, Inc.

