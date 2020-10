Interdisziplinäre Interaktion ermöglicht Fortschritt der Forschung zu Mikrogravität und Stammzellen

Sufyan Ibrahim und Himanshu Yashavanthi Nagesh vom Kasturba Medical College, Indien, haben das renommierte Fujio Cup Quiz (FCQ) gewonnen, eine akademische Veranstaltung zum aktiven Wissensgewinn im Rahmen der NCRM NICHE 2020 zu Stammzellen und regenerativer Medizin. Dabei gab es einen harten Wettbewerb zwischen den Teams der Monash University, Australien, des Birla Institute of Technology (BITS-Pilani), Indien, und des Bandung Institute of Technology, Indonesien, das den zweiten Platz belegte. Bei der virtuellen Veranstaltung gab es Vorträge von Prof. Masaharu Seno, Okayama University, zu induzierten pluripotenten Stammzellen, Dr. Maria Nostro, University of Toronto, zu Pankreas-Vorläuferzellen für die Behandlung von Diabetes, und Fr. Francis Xavier, Loyola College, Chennai, bei der interdisziplinären Versammlung zum Stressmanagement während Covid-19.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201019005874/de/

Winners of XV Fujio Cup Quiz, Dr. Ibrahim and Mr. Nagesh of Kasturba Medical College, India, with the 2020- Joyce and James Till Travel Grant Awardee, Dr. Natarajan, a 2013- FCQ Elite. (Graphic: Business Wire)

Die regenerative Medizin ist eine Fachrichtung, die interdisziplinäre Interaktion erfordert: Physische Kräfte wie Schwerkraft und Elastizität, auf chemischem Wege synthetisierte Polymere und Nanomaterialgerüste bilden eine geeignete Mikroumgebung für die Zellen für die In-vitro-Kultur im Labor, die transplantiert werden, um Gewebe zur Behandlung von Organversagen zu ersetzen, wiederherzustellen, zu reparieren und zu regenerieren. Das FCQ, ein Teil der NCRM NICHE, die 2006 ins Leben gerufen wurde, wird seit 2017 in Tokio, Japan, durchgeführt. An diesem Wettbewerb nehmen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener wissenschaftlicher Fachrichtungen aus der ganzen Welt teil und durchlaufen mehrere Quizschritte und Aufgaben, um die Trophäe zu gewinnen. Alumni von Spitzenteams des FCQ (FCQ-Elite) sind berechtigt, Kandidaten für den Edogawa NICHE Prize zu nominieren (www.edogawanicheprize.org). Das Joyce and James Till Travel Grant (www.j2t2grant.org), das 2018 mit einem Stipendium von Prof. James Till, Edogawa-NICHE-Preisträger 2018, eingeführt wurde, ging in diesem Jahr an Dr. Rupesh Kumar Natarajan (FCQ-Elite 2013), der jetzt ein Forschungsstipendium in pädiatrischer Kardiologie an der University of Minnesota, USA, anstrebt.

Das FCQ als Innovationsplattform hat nach der Entwicklung neuartiger Lösungen wie BEES-HAUS für die Harnröhrenstriktur (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iju.13852), für die Knorpelreparatur (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352320420300274) und dem kürzlich erteilten Patent auf die auf Mikrogravitation basierende Steigerung der Stickoxidsynthese durch Blutzellen, insbesondere NK-Zellen, begonnen, internationale Unternehmen für eine Kooperation zu gewinnen.

Dr. Shojiro Katoh, (Gründer, EELS) gratulierte den Preisträgern und hofft, neben der Ehrung des 2020 Edogawa NICHE-Preisträgers Dr. John Venter in den kommenden Jahren auch eine Einladung nach Japan auszusprechen, wenn die Bor-Neutroneneinfangtherapie (Boron Neutron Capture Therapy, BNCT) im Edogawa-Krankenhaus (http://bnct-cancer.com/center.php) bereit sein könnte, Krebspatienten aus dem Ausland eine Behandlung anzubieten und eine Forschungszusammenarbeit mit Instituten in Übersee aufzunehmen. Informationen zur Veranstaltung werden auf www.ncrmniche.org aktualisiert

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201019005874/de/

Contacts:

Samuel JK Abraham

info@gncorporation.com