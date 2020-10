HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Integration:

"Es ist eine Erfolgsgeschichte. Arbeitsmarktforscher gehen davon aus, dass nach fünf Jahren in Deutschland mittlerweile die Hälfte der Flüchtlinge einen Job hat. Damit verläuft die Integration in den Arbeitsmarkt besser als in der Vergangenheit - und das, obwohl wir es vielfach mit Menschen zu tun haben, die ohne Deutschkenntnisse in das Land gekommen sind. "Wir schaffen das", hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor fünf Jahren gesagt, als innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und auch wenn manch einer das damals befürchtet hat: Weder das Sozialsystem noch der Arbeitsmarkt in Deutschland sind überfordert worden."/al/DP/he