DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Oktober

=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate, Göttingen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-1,2% gg Vj *** 08:00 CH/Handelsbilanz September PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,414 Mrd CHF 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 9 Monate, Mettlach *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 3Q, Windsor *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Keynote auf der Inbetriebnahmefeier Combined Grid Solution (CGS) der 50Hertz Transmission GmbH, Berlin 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Iraks Ministerpräsident al-Kadhimi, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, PK zum BSI-Lagebericht Deutschland, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR 12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschafts- journalisten (ICFW), Gespräch (online) mit dem Daimler-Vorstandsvorsitzenden Källenius (Veranstaltung vom Vorabend) *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q, Cincinnati *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: -5,1% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +3,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK (virtuell) zum Innenstadt-Gipfel 16:50 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim SIFMA-Jahrestreffen (via Livestream) *** 17:40 FR/Vivendi SA, Umsatz 3Q, Paris *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q, Paris *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q, Wien 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Detroit Economic Club 21:00 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der National Housing Conference *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q, Los Gatos 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q, Dallas 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

