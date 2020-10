Das Dienstleistungsunternehmen The National Security Group Inc. (ISIN: US6375461026, NASDAQ: NSEC) schüttet eine Quartalsdividende von 0,06 US-Dollar an die Investoren aus. Die Zahlung erfolgt am 30. November 2020 (Record date: 2. November 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,24 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 11,86 US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,02 Prozent. Die ...

