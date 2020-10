Ein Gemeinschaftsprojekt der drei Unternehmen hat von der britischen Organisation UK Research and Innovation (UKRI) einen Zuschuss in Höhe von 3,1 Mio. Britischen Pfund erhalten, um das chemische Recycling von Verpackungen, die derzeit entweder verbrannt, auf Deponien vergraben oder aus Großbritannien exportiert werden, weiterzuentwickeln. Die Projektpartner wollen dazu ihr Fachwissen in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen kombinieren, um schwer wiederverwertbare Kunststoffverpackungen recyclen zu können.

In diesem auf drei Jahre angelegten Projekt wird Recycling Technologies Kunststoffverpackungsabfälle sammeln und mit seinen Recyclingmaschinen verarbeiten, um sie in ein Öl mit dem Namen Plaxx zu verwandeln. Dieses Material wird für Qualitätsanalysen und Eignungstests an Neste geliefert, wo es zu hochwertigem Rohmaterial für die Produktion neuer Kunststoffverpackungen weiterverarbeitet werden soll. Unilever schließt sich der bereits etablierten Zusammenarbeit zwischen Recycling Technologies und Neste an, um Einblicke in das Design für das Recycling von Verpackungen geben.

Die Forschungsförderung soll die Erprobung und Verbesserung der chemischen Recyclinganlage von Recycling Technologies, die derzeit im schottischen Perthshire gebaut wird, unterstützen. Diese Zusammenarbeit ...

