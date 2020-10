Am Sontag hat zunächst Dagens Naeringsliv über die Pläne von Everfuel in Sachen Listing an der Osloer Börse berichtet. Nun ist es amtlich: Das Spin-Off von Nel strebt eine Notierung am Merkur Market an. DER AKTIONÄR gibt eine Übersicht zu den wichtigsten Eckdaten des geplanten Börsengangs von Everfuel.Via Privatplatzierung sollen bis zu 13,2 Millionen Aktien zu 22 Norwegische Kronen ausgegeben werden. Everfuel könnte damit Bruttoeinnahmen von bis zu 290 Millionen Kronen (knapp 26,4 Millionen Euro) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...