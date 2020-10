Die Aktienmärkte heute zunächst stark. Warum? Vermutlich weil heute Montag ist: der Nasdaq hat knapp zwei Drittel seiner Gewinne seit Jahresbeginn am Montag erzielt, die Montage waren in 76% der Fälle positiv. Im Vorergrund standen wieder einmal - in Ermangelung von Impfstoff-Nachrichten - die Stimulus-Hoffnungen, die jedoch ziemlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...