"Wir verbinden jetzt schon mehr Kunden, Händler und Banken als jede andere Zahlungsplattform."Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Kilb, Sie sind seit gut eineinhalb Jahren CEO von Twint und haben in dieser Zeit die gesamte Geschäftsleitung neu besetzt. Welche Strategie verfolgen Sie in der neuen Besetzung, was sind die wichtigsten Ziele in den kommenden zwei Jahren? Markus Kilb: Unsere Strategie war, TWINT zur beliebtesten digitalen Zahlungslösung der Schweiz zu entwickeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...