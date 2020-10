DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Finanzinvestor Permira hat sich von einem großen Aktienpaket am Software-Anbieter Teamviewer getrennt. Über die Zwischengesellschaft Tigerluxone ist die Platzierung von 22 Millionen Aktien zu einem Preis von 42,25 Euro je Aktie erfolgt. Dies entspreche einem Anteil von rund 11 Prozent an Teamviewer, heißt es. Insgesamt erlöste Permira damit 929,5 Millionen Euro. Die Aktie hatte im regulären Handel am Montag bei 46,09 Euro geschlossen. Mit einem Anteil von 28 Prozent bleibe Permira nach der Platzierung aber weiter größter Teamviewer-Aktionär, heißt es weiter. Im Rahmen der Platzierung wurde eine Halteperiode von 90 Tagen vereinbart.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Zwischenbericht 3Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

17:40 FR/Vivendi SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Continental AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise September PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-1,2% gg Vj - CH 08:00 Handelsbilanz September PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,414 Mrd CHF - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: -5,1% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +3,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion 1,25-prozentiger, inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 600 Mio GBP 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit September 2022 im Volumen von 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.748,50 0,14 S&P-500-Indikation 3.439,25 -0,11 Nasdaq-100-Indikation 11.703,50 -0,02 Nikkei-225 23.542,36 -0,54 Schanghai-Composite 3.313,39 0,02 +/- Ticks Bund -Future 176,12% +1 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.854,66 -0,42 DAX-Future 12.731,00 -1,18 XDAX 12.745,46 -1,19 MDAX 27.815,35 0,18 TecDAX 3.151,98 -0,30 EuroStoxx50 3.242,51 -0,09 Stoxx50 2.910,22 -0,40 Dow-Jones 28.195,42 -1,44 S&P-500-Index 3.426,92 -1,63 Nasdaq-Comp. 11.478,88 -1,65 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,11% -2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden am Dienstag zur Handelseröffnung schwach erwartet. Zum einen belasten die festgefahrenen Gespräche über die Vereinbarung eines US-Konjunkturpakets. Bis Dienstagabend müsse eine Einigung erzielt werden, um ein Entlastungsgesetz auszuarbeiten, das noch vor der Wahl verabschiedet werden kann. Hier schwinden die Hoffnungen, dass das Fiskalpaket noch vor den Präsidentschaftswahlen kommt. Zum anderen lässt die steigende Zahl der Corona-Infektionen Anleger vorsichtig werden. Irland hat als erstes EU-Land den zweiten Corona-Lockdown verkündet.

Rückblick: Etwas leichter - Die Nachrichtenlage blieb durchwachsen: Steigende Infektionszahlen und zunehmende Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf der einen Seite, vage Hoffnung, dass ein neues Konjunkturprogramm in den USA doch noch vor den Präsidentschaftswahlen verabschiedet werden könnte, auf der anderen. Überschattet wurde der Handel von einer mehrstündigen technischen Panne an der Euronext. Betroffen waren die wichtigsten Märkte des paneuropäischen Börsenbetreibers - darunter Paris, Amsterdam, Lissabon, Dublin und Brüssel. Die Euronext-Aktie verlor 0,7 Prozent. Gute Konjunkturdaten kamen aus China. In London ging es mit den Kursen um 0,6 Prozent nach unten. Moody's hatte die Kreditwürdigkeit Großbritanniens abgestuft. Insgesamt im Rahmen der Erwartungen sind laut Jefferies die Ergebnisse für das dritte Quartal von Danone ausgefallen. Er begrüßte die Entscheidung des Unternehmens, vieles auf den Prüfstand zu stellen. Danone gewannen 0,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Traton verloren 0,5 Prozent. Die VW-Tochter hat im Übernahmepoker um den US-Nutzfahrzeughersteller Navistar das Angebot erhöht. Am Markt sei mit einem noch höheren Gebot gerechnet worden, hieß es. VW gewannen 0,7 Prozent. Epigenomics brachen um 66,2 Prozent ein. Die staatliche US-Krankenversicherung CMS hatte einen negativen Erstattungsvorschlag für einen von Epigenomics entwickelten Bluttest zur Darmkrebsvorsorge veröffentlicht. Hochtief gewannen 1,1 Prozent. Die australische Tochter Cimic hat 50 Prozent ihrer Beteiligung an der Bergbautochter Thiess verkauft. Cimic zufolge wird die Transaktion 1,03 Milliarden bis 1,15 Milliarden Euro in die Kasse spülen.

XETRA-NACHBÖRSE

BMW hat im dritten Quartal von der Erholung der Automärkte sowie Kostensenkungen profitiert und besser abgeschnitten als am Märkt erwartet. Die Aktie konnte davon jedoch nicht profitieren und gab 0,6 Prozent nach. Jenoptik fielen um 8,5 Prozent. Das Unternehmen hatte die Umsatzprognose für 2020 gesenkt. Teamviewer wurden 6,5 Prozent tiefer getaxt, nachdem der Finanzinvestor Permira 22 Millionen Aktien plaziert hatte. Der Online-Möbelhändler Westwing hatte den Ausblick für das laufende Jahr nach einem starken dritten Quartal angehoben. Die Aktie gewann 5,0 Prozent. Hawesko rückten 0,8 Prozent vor. Die Weinhandelsgruppe hatte im dritten Quartal an die gute Entwicklung des ersten Halbjahres angeknüpft.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Stützend wirkten zunächst noch vage Hoffnungen auf ein neues Hilfspaket der US-Regierung. Doch je mehr diese wichen, desto mehr ging es abwärts. Vor den Präsidentschaftswahlen dürfte es nichts mehr werden. Zudem drückte die zweite Coronaviruswelle mit weltweit stark steigenden Infektionszahlen die Indizes. Conocophillips verloren 3,2 Prozent. Der Ölkonzern übernimmt das texanische Explorationsunternehmen Concho Resources mit eigenen Aktien im Gegenwert von 9,7 Milliarden US-Dollar. Concho fielen um 2,7 Prozent - u.a. wegen einer fehlenden Barkomponente. Dave & Buster's sprangen um 7,4 Prozent nach oben. Das Restaurant- und Unterhaltungsunternehmen plant die Ausgabe von Senior-Notes im Volumen von 500 Millionen Dollar. Die Mittel sollen zur Rückzahlung ausstehender Kredite verwendet werden. Flugzeugaktien profitierten von Daten, wonach die Zahl der täglich Reisenden am Sonntag erstmals seit sieben Monaten die Marke von 1 Millionen überschritten hatte. United Airlines stiegen um 3,9 Prozent, American Airlines um 0,8 Prozent. Intel steht offenbar kurz vor dem Verkauf einer Speicherchipsparte an die südkoreanische SK Hynix. Die Intel-Aktie legte 0,8 Prozent zu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1778 +0,09% 1,1767 1,1783 +5,0% EUR/JPY 124,29 +0,17% 124,07 124,27 +2,0% EUR/CHF 1,0715 +0,02% 1,0713 1,0716 -1,3% EUR/GBP 0,9098 +0,06% 0,9092 0,9066 +7,5% USD/JPY 105,53 +0,08% 105,44 105,47 -3,0% GBP/USD 1,2946 +0,03% 1,2942 1,2997 -2,3% USD/CNH 6,6779 -0,02% 6,6792 6,6736 -4,1% Bitcoin BTC/USD 11.719,50 -0,266 11.750,75 11.647,25 +62,5%

Das Pfund zeigte sich etwas fester und reagierte damit nicht auf die negativen Nachrichten. Premierminister Boris Johnson schwört die Briten auf einen harten Brexit ein und Moody's hat die Bonität Großbritanniens um eine Stufe gesenkt. Dennoch stieg die britische Währung im Verlauf über die Marke von 1,30 Dollar, notierte zu Handelsschluss aber nur noch 0,2 Prozent fester bei 1,2940. Im Handel verwies man auf die Gespräche zu einem Brexit-Abkommen mit der EU, die nun doch fortgesetzt werden. Für den Markt sei entscheidend, dass die britische Regierung eben nicht wie angedroht die Gespräche mit der EU abgebrochen habe, hieß es.

Nach seinem Schwächeanfall des Vortages macht der Dollar am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel keine Erholungsanstalten. Der Greenback könnte bei einem Wahlsieg Joe Bidens weiter schwächeln, glauben die Analysten von Standard Chartered. Denn ein demokratischer Sieg dürfte das Haushaltsdefizit noch umfangreichen werden lassen. Die Demokraten dürften mehr Wert auf Umverteilung und Ausgabenhilfen legen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,57 40,83 -0,6% -0,26 -28,6% Brent/ICE 42,26 42,62 -0,8% -0,36 -31,0%

