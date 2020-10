Vinyl Plus Geschäftsführerin Brigitte Dero blickte auf die Führungsrolle des PVC-Nachhaltigkeitsprogramms im letzten Jahrzehnt zurück. Sie verwies auf die Erfolge bei der Umsetzung wichtiger Nachhaltigkeitsthemen. "Ich bin sehr stolz auf die geleistete Arbeit von Vinyl Plus und dessen Partnern, die alle zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung und der Nutzung von PVC beigetragen haben", so Dero. ...

