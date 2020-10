WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland schwächt sich der Preisdruck auf Produzentenebene weiter ab. Die Erzeugerpreise sanken im September zum Vorjahresmonat um 1,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im August hatte der Preisrückgang noch 1,2 Prozent betragen. Analysten hatten für September mit einer Rate von minus 1,4 Prozent gerechnet.

Verantwortlich für den allgemeinen Preisrückgang waren zum wiederholten Mal die Energiepreise. Sie sanken laut den Angaben zum Vorjahr um 3,3 Prozent. Für Mineralölerzeugnisse brachen die Preise gar um 17,9 Prozent ein. Hierbei dürfte der im Zuge der schwachen Nachfrage bereits im Frühjahr eingebrochene Rohölpreis eine Rolle spielen.

Ohne die Energiekomponente wären die Erzeugerpreise nur um 0,2 Prozent gesunken. Die Erzeugerpreise spiegeln die Preise, die Produzenten für ihre Waren erhalten. Sie schlagen meist mit zeitlicher Verzögerung auf die Verbraucherpreise durch./ssc/bgf/mis