DJ EUREX/Bund-Future handelt in enger Spanne

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures handelt am Dienstagmorgen in einer engen Spanne und steigt bis 8.40 Uhr um einen Tick auf 176,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,18 Prozent und das -tief bei 176,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.958 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 8 Ticks auf 228,14 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 135,82 Prozent. Es zeichnet sich ein ruhiger Handelstag ab. Nach Einschätzung der DZ Bank befindet sich der Bund-Future aktuell im "charttechnischen Niemandsland". Eine Seitwärtsbewegung erscheine vor diesem Hintergrund am Berichtstag sehr wahrscheinlich.

October 20, 2020 02:49 ET (06:49 GMT)

