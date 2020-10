NOTICE 20.10.2020 WARRANTS NEW LONG SYMBOLS AND LONG NAMES FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP Upon request by the issuer, long symbols and long names for the below instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of October 21, 2020. ISIN codes will remain unchanged. ISIN code New Long Symbol New Long Name FI4000446083 NOK1O 29NDS NOK1O 29NDS FI4000446091 NOK1O 31NDS NOK1O 31NDS FI4000446000 NOK1O 33NDS NOK1O 33NDS FI4000446018 NOK1C 41NDS NOK1C 41NDS FI4000446026 NOK1C 39NDS NOK1C 39NDS FI4000446034 NOK1C 37NDS NOK1C 37NDS FI4000446042 NOK1X 27NDS NOK1X 27NDS FI4000446059 NOK1L 43NDS NOK1L 43NDS FI4000446067 NOK1R 31NDS NOK1R 31NDS FI4000446075 NOK1F 37NDS NOK1F 37NDS Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260