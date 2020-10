Daten aus der langfristigen Open-Label-Extension der VOYAGE-1-Studie zeigen ein nachhaltiges Therapieansprechen in Woche 252 und keine neuen Sicherheitssignale

Erste Studie zu einer IL-23-Inhibitor-Behandlung zeigt Sicherheit und Wirksamkeit über einen fast fünfjährigen Anwendungszeitraum

Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson gaben heute neue Daten aus der Open-Label-Extension-Phase der Phase-3-Studie VOYAGE 1 bekannt, die hohe Haut-Abheilungsraten mit TREMFYA(Guselkumab) und keine neuen Sicherheitssignale bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis nach fast fünfjähriger Behandlung zeigten.1,2 In Woche 252 erreichten in der kombinierten Guselkumab-Gruppe 84 Prozent der Patienten auf dem Psoriasis Area Severity Index (PASI) einen Wert von 90 (eine 90-prozentige Verbesserung des PASI-Scores im Vergleich zum Ausgangswert) und 82,4 Prozent verzeichneten einen Investigator's Global Assessment (IGA) Score von 0 (erscheinungsfrei) oder 1 (fast erscheinungsfrei) (IGA 0/1).1 Die Patienten in der kombinierten Guselkumab-Gruppe erhielten zunächst randomisiert entweder Guselkumab oder Placebo, gefolgt von einer Umstellung auf Guselkumab in Woche 16.1 Während der Beobachtung der Sicherheitsergebnisse über 264 Wochen traten keine neuen Sicherheitssignale auf.1,2 Guselkumab ist der erste zugelassene, vollständig humane monoklonale Antikörper, der selektiv an die p19-Untereinheit von Interleukin (IL)-23 bindet und dessen Interaktion mit dem IL-23-Rezeptor hemmt.2 Diese Daten werden auf dem 16.Annual Coastal Dermatology Symposium vorgestellt, das virtuell stattfindet.1

"Patienten mit Psoriasis haben lebenslang mit den Folgen dieser komplexen und beeinträchtigenden chronischen Krankheit zu kämpfen", so Chris Griffiths, M.D., vom Dermatology Centre der Universität Manchester aus Manchester (Großbritannien). "Die Daten aus der Studie VOYAGE 1 zu Guselkumab zeigen erstmals, dass die meisten Patienten nach fast fünfjähriger Behandlung mit einem IL-23 p19-Inhibitor eine Verbesserung des Hautbilds zeigen und sie sind ermutigend sowohl für Patienten als auch für Ärzte, die sich langfristige Behandlungsmöglichkeiten wünschen."

Von insgesamt 494 Patienten, die in dieser Phase-3-Studie entweder randomisiert Guselkumab ab Woche 0 (n=329) oder randomisiert Placebo mit anschließender Umstellung auf Guselkumab in Woche 16 (n=165) erhielten, setzten 76,9 Prozent (380/494) die Behandlung mit Guselkumab bis zur Woche 252 fort. Im Verlauf der annähernd fünfjährigen kontinuierlichen Anwendung von Guselkumab blieben die PASI-90-Ansprechraten gemessen anhand der vorgegebenen Regeln zum Therapieversagen (Treatment Failure Rules, TFR) konsistent. In Woche 52 betrug die PASI-90-Ansprechrate 79,7 Prozent, 75,5 Prozent bzw. 80,6 Prozent basierend auf den TFR-Regeln, der Non-Responder Imputation (NRI) und der OBS-Analyse (As Observed), und die entsprechenden Raten in Woche 252 lagen bei 84,1 Prozent, 66,6 Prozent bzw. 86,6 Prozent. Auch die Ansprechraten für PASI 100, IGA 0/1 und IGA 0 waren von Woche 52 bis Woche 252 konsistent. Bei den Patienten, die ab Woche 0 randomisiert Guselkumab erhielten, waren die Ansprechraten bis Woche 252 ebenfalls konsistent (n=329). Zu beachten ist, dass möglicherweise nicht jeder Patient zu jedem Beobachtungszeitpunkt ein Ansprechen erreichte. Nach einem Jahr und im weiteren Verlauf war den Patienten und Studienleitern bekannt, dass alle Studienteilnehmer Guselkumab erhielten, was die Ergebnisse beeinflussen kann.1

Die Sicherheitsergebnisse entsprachen im Allgemeinen den zuvor beobachteten und der aktuellen Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels.1,2 Bis zum Ende der Sicherheitsbewertung (Woche 264) betrug für alle Patienten (n=774), einschließlich der kombiniertenGuselkumab-Gruppe (n=494) und einer Gruppe von Patienten, die anfänglich mit Adalimumab behandelt wurden und dann auf Guselkumab umgestellt wurden (n=280), der Anteil der Patienten, die über mindestens eine Nebenwirkung (AE), schwere Nebenwirkung oder einen Abbruch aufgrund von Nebenwirkungen berichteten, 87,7 Prozent, 16,4 Prozent bzw. 6,1 Prozent.1 Sehr häufig (=10 Prozent) und häufig auftretende Nebenwirkungen (=1 Prozent) in kontrollierten Zeiträumen klinischer Studien mit Guselkumab waren Infektionen der oberen Atemwege, Gastroenteritis, Herpes-simplex-Infektionen, Tinea-Infektionen, Kopfschmerzen, Durchfall, Nesselsucht, Gelenkschmerzen und Reaktionen an der Injektionsstelle. Gelegentlich auftretende Nebenwirkungen (=0,1 Prozent) waren Überempfindlichkeit, Anaphylaxie und Hautausschlag.2

"Wir freuen uns, diese Daten vorzustellen. Sie zeigen, dass Guselkumab Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis helfen kann, da sie bei der Mehrzahl der Patienten eine anhaltende Abheilungsrate über fast fünf Jahre bewirkt", berichtet Lloyd Miller, M.D., Ph.D., Vice President, Immunodermatology Disease Area Leader, Janssen Research Development, LLC. "Mit Blick auf eine Remission als Endziel möchten wir kontinuierlich die besten wissenschaftlichen und krankheitsspezifischen Erkenntnisse zur Weiterentwicklung von Therapien anwenden, die das Leben der Patienten verbessern."

Über Psoriasis

Krankheitsbild

Die häufigste Form der Psoriasis ist die Plaque-Psoriasis, für die erhöhte, rote oder entzündete und von silbrigen, schuppenartigen Plaques überzogene Hautstellen typisch sind.3 Aufgrund der Unbeständigkeit der Erkrankung befürchten viele Patienten selbst nach einem Abklingen ein Wiederaufflammen der Plaques.4

Auswirkungen

Rund 14 Millionen Menschen in Europa sind von Psoriasis betroffen, die oft große physische und psychische Belastungen verursacht.5 Häufig sind Patienten mit Psoriasis seelisch belastet, und die Beeinträchtigung der Lebensqualität ist mit jener bei Diabetes und Krebserkrankungen vergleichbar.6 Psoriasis wird zudem mit verschiedenen Komorbiditäten wie Psoriasisarthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolischem Syndrom, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) und Osteoporose in Verbindung gebracht.7 Darüber hinaus sehen sich viele Betroffene aufgrund ihrer Erkrankung sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung und Stigmatisierung ausgesetzt.8

Über VOYAGE 1 (NCT02207231)1

Das Ziel der randomisierten, doppelblinden, placebo- und per aktivem Komparator kontrollierten Phase-3-Studie mit 837 Patienten war ein Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von Guselkumab versus Placebo und Adalimumab bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis. Die Patienten wurden wie folgt randomisiert: Placebo (n=174) in den Wochen 0, 4 und 12, gefolgt von einer Umstellung auf Guselkumab (n=165) in den Wochen 16 und 20, gefolgt von einer Dosis alle acht Wochen (q8w); Guselkumab 100 mg (n=329) in den Wochen 0, 4 und 12, gefolgt von einer Dosis q8w; oder Adalimumab 80 mg (n= 334) in Woche 0, gefolgt von 40 mg in Woche 1, dann eine Dosis alle zwei Wochen bis einschließlich Woche 47 mit Umstellung auf Guselkumab q8w in Woche 52.

Bei der Studie gab es zwei primäre Endpunkte: der Anteil der Patienten in der Guselkumab-Gruppe gegenüber dem Anteil der Patienten in der Placebo-Gruppe, die IGA 0/1 (erscheinungsfrei/fast erscheinungsfrei) [73 Prozent vs. 3 Prozent p<0,001 vs. Placebo] und einen PASI 90 [85 Prozent vs. 7 Prozent p<0,001 vs. Placebo] in Woche 16 erreichen. Die sekundären Endpunkte wurden in den Wochen 16, 24 und 48 beurteilt und die Sicherheit wurde während des gesamten Studienverlaufs überwacht. Bis einschließlich Woche 48 wurden bei fehlenden Daten NRI-Regeln angewendet (nach der Anwendung von Regeln zum Therapieversagen).

In der Open-Label-Extension-Phase, die in Woche 52 begann, wurden alle Patienten weiterhin mit Open-Label-Guselkumab bis einschließlich Woche 252 behandelt. Zu den Wirksamkeitsbeurteilungen zählten die Anteile der Patienten, die einen PASI 90, PASI 100, IGA von 0/1 und IGA von 0 erreichten. Die Wirksamkeit wurde für die Primäranalyse anhand vorgegebener TFR analysiert, und die Sekundäranalysen erfolgten anhand der NRI- und OBS-Methoden.

VOYAGE 1 und VOYAGE 2 sind Teil eines umfassenden klinischen Phase-3-Entwicklungsprogramms für Guselkumab bei Psoriasis, das zwei weitere Phase-3-Studien umfasst: NAVIGATE sowie ECLIPSE, die erste direkte Phase-3-Studie zum direkten Vergleich eines IL-23-Inhibitors (Guselkumab) mit einem IL-17-Inhibitor (Secukinumab).9,10

Über TREMFYA (Guselkumab)

Guselkumab wurde von Janssen entwickelt und ist der erste zugelassene vollständig humane monoklonale Antikörper, der selektiv an die p19-Untereinheit von IL-23 bindet und deren Interaktion mit dem IL-23-Rezeptor hemmt.2 Guselkumab ist in der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan und einer Reihe anderer Länder weltweit für die Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis zugelassen, die von Injektionen oder Pillen (systemische Therapie) oder Phototherapie (Behandlung mit ultraviolettem Licht [UV-Licht]) profitieren können.2 In den USA, Kanada, Japan, Brasilien und Ecuador ist es für die Behandlung erwachsener Patienten mit aktiver Psoriasisarthritis zugelassen.2 IL-23 spielt eine wichtige Rolle für die Pathogenese immunvermittelter Entzündungskrankheiten wie Psoriasis.11 Zur Behandlung von Psoriasis wird Guselkumab als subkutane 100-mg-Injektion einmal alle 8 Wochen nach Startdosen in den Wochen 0 und 4 verabreicht.2

Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson besitzen die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte für TREMFYA

Wichtige Sicherheitshinweise2

Sehr häufige (10 Prozent) und häufige (1 Prozent) Nebenwirkungen in kontrollierten Zeiträumen von klinischen Studien mit Guselkumab waren Infektionen der oberen Atemwege, Gastroenteritis, Herpes-simplex-Infektionen, Tinea-Infektionen, Kopfschmerzen, Durchfall, Nesselsucht, Gelenkschmerzen und Reaktionen an der Injektionsstelle. Gelegentlich auftretende Nebenwirkungen (=0,1 Prozent) waren Überempfindlichkeit, Anaphylaxie und Hautausschlag. Die meisten wurden als leicht eingestuft und erforderten keinen Abbruch der Studienbehandlung.

Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Guselkumab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tremfyaproduct-information-section.

?Nebenwirkungen sollten gemeldet werden. Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Daher ist es wichtig, alle vermuteten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit diesem Arzneimittel zu melden. Meldeformulare und Informationen sind unter www.mhra.gov.uk/yellowcard oder durch eine Suche nach de MHRA Yellow Card im Google Play oder Apple App Store zu finden. Nebenwirkungen sollten außerdem an Janssen-Cilag Ltd unter der Telefonnummer +44 (0)1494 567447 gemeldet werden.

Über die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson

Bei Janssen streben wir eine Welt ohne Krankheit an. Bei den Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson arbeiten wir unermüdlich daran, diese Vision für Patienten weltweit zu verwirklichen durch die Bekämpfung von Erkrankungen mithilfe der Wissenschaft, Verbesserung der Verfügbarkeit durch Einfallsreichtum und Überwindung der Hoffnungslosigkeit durch Anteilnahme. Wir konzentrieren uns auf die Medizinbereiche, in denen wir am meisten bewirken können: Erkrankungen des Herz-Kreislauf- und Stoffwechselsystems, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaft, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea.

Folgen Sie uns auf www.twitter.com/JanssenEMEA.

Janssen-Cilag International NV, der Inhaber der Marktzulassung fü TREMFYA in der EU, und Janssen Research Development, LLC, sind Teil der Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson.

Die kombinierte Gruppe umfasste Patienten, die zunächst randomisiert ab Woche 0 TREMFYA erhielten, und Patienten, die zunächst randomisiert ein Placebo erhielten und dann in Woche 16 auf TREMFYA umgestellt wurden.

Professor Griffiths ist als bezahlter Berater für Janssen tätig. Er hat keine Vergütung für Medienarbeit erhalten.

