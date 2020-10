Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) plant die Auszahlung der zweiten Tranche der Dividende 2019 an die Aktionäre am 27. November 2020, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der außerordentlichen Generalversammlung am 19. November 2020. Die Generalversammlung vom 29. April 2020 hatte beschlossen, die Ausschüttung der Dividende 2019 in zwei gleich hohe Zahlungen von 0,365 US-Dollar pro Aktie ...

