DJ Bitkom: Deutsche unzufrieden mit digitalen Behördengängen

BERLIN (Dow Jones)--Die Mehrheit der Deutschen ist unzufrieden mit dem Stand der Digitalisierung in der deutschen Verwaltung. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass 56 Prozent den Behörden ein negatives Zeugnis ausstellen, lediglich etwas mehr als jeder Dritte (35 Prozent) zeigte sich zufrieden mit den Online-Angeboten.

"In der Corona-Krise hat die Beantragung von Nothilfen und Kurzarbeit gezeigt, dass Verwaltungsdienstleistungen einfach und schnell online angeboten werden können und auch genutzt werden. Dagegen werden Anliegen wie die An- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen, die kaum online verfügbar sind, notgedrungen überwiegend klassisch vor Ort erledigt", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Es braucht mehr und nutzerfreundlichere Angebote, um die Zufriedenheit der Bürger zu erhöhen und die Effizienz der Verwaltung zu steigern."

So müsse das Onlinezugangsgesetz zur Digitalisierung von 575 Verwaltungsdienstleistungen zügig umgesetzt werden und die Nutzerorientierung sollte im Mittelpunkt stehen.

In der Befragung von mehr als 1.000 Personen wurde auch untersucht, ob die Bürger in der Corona-Krise Verwaltungsdienstleistungen von Ämtern oder Behörden genutzt haben. Demnach hat seit März 2020 etwas weniger als die Hälfte (44 Prozent) eine solche Dienstleistung in Anspruch genommen. Am häufigsten ging es dabei um die Beantragung von Corona-Soforthilfen (16 Prozent) - und das erfolgte ausschließlich digital, so Bitkom.

Anders war es bei Dienstleistungen, die nicht flächendeckend online angeboten werden. Jeder Neunte (11 Prozent) bestellte eine Personenstandsurkunde, etwa für Geburt oder Ehe, darunter 5 Prozent online. 7 Prozent beantragten eine Meldebescheinigung, 4 Prozent davon via Internet. 5 Prozent hatten die An-, Um- oder Abmeldung eines Kraftfahrzeugs zu erledigen, nur 1 Prozent machte das auf digitalem Weg. Und ebenfalls 5 Prozent beantragten Kurzarbeit, ausschließlich online.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2020 04:22 ET (08:22 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.