"Mit dem ein oder anderen habe ich noch eine Rechnung offen." Sobegrüßt Gastjuror Tim Mälzer grinsend die Coaches und Kandidaten derachten Staffel von "The Taste". Als Gründungsmitglied konnte er inzwei von drei Staffeln selbst als Coach des Gewinnerteams glänzen.Mit acht Kochbüchern, zwei Restaurants und zahlreichen Auszeichnungensowie Fernsehformaten ist er, wie Alex Kumptner anmerkt, "derNummer-eins Name, wenn es um Fernsehkochen geht." Und seinLieblingsrivale Frank Rosin scherzt nur: "Wenn ein Tim Mälzerkritisiert, macht man sich keine Gedanken. Man nimmt es nur hin." AlsGastjuror schickt er Coaches und Kandidaten im Halbfinale in die Weltder Kontraste und Gegensätze. Aromatisch geht es von A, wie Anchovis,über K, wie Kapern, bis hin zu Z, wie Zimt.Der Druck steigt und damit auch eine allgemeine Nervosität vor demEinzug ins Finale. Yvonne (37, Saarbrücken) witzelt beim Anrichtenmit gewohnt zittrigen Fingern: "Ich müsste mal jemanden finden, dermir eine Meditation gibt" - und da ist sie nicht die Einzige. Wer imHalbfinale steht, der muss mutig sein, denn wer nicht wagt, der nichtgewinnt. Da hilft es nicht, wenn die Aufgabenstellung selbst FrankRosin ein "Hä?" entlockt. Diesmal müssen die Kochkreationen ein "Bumsauf die Fresse" sein, wie Koch-Azubi Sabrina (31, Uhingen) passendbeschreibt. Jetzt heißt es: fertig machen, anrichten und gewinnen.Doch wer bekommt von Tim Mälzer zu hören, dass sein Löffel "überhauptkeinen Sinn" macht? Wer kocht am kritischen Gaumen des"Küchenbullens" vorbei? Und wer schafft es am Ende in das großeFinale?Diese Kandidaten kochen im Halbfinale von "The Taste" am 21. Oktober2020:Team Tim Raue (Rot): Yvonne (37) aus SaarbrückenTeam Alex Kumptner (Grün): Sabrina (31) aus Uhingen, Lars (41) ausMünchen, Lea (27) aus FuldaTeam Frank Rosin (Blau): Jan (20) aus Bochum, Lara (34) aus KölnTeam Alexander Herrmann (Gelb): Lukas (24) aus Bockhorn, Yassin (28)aus Fürstenfeldbruck"The Taste": mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.Hashtag: TheTaste2020