Wer in einem iPhone 12 zwei SIM-Profile verwendet, kann zunächst nicht mit 5G surfen. Eine zweite nun bekannt gewordene Einschränkung ärgert vor allem auf Reisen. Seit dem iPhone X lässt sich neben einer physischen SIM-Karte auch eine E-SIM aktivieren, sodass zwei Mobilfunk-Profile gleichzeitig genutzt werden können. Ein internes Dokument hat jetzt klargestellt, dass in diesem Fall aber der Weg in die 5G-Netze versperrt ist. Der iPhone-Nutzer muss einen der SIM-Zugänge schließen, um den schnellen Mobilfunkstandard verwenden zu können, oder sich mit 4G ...

Den vollständigen Artikel lesen ...