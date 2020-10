FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.10.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GB GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1020 (680) PENCE - BERENBERG RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 950 (1080) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1770 (1800) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5800 (5200) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2020 (2070) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES INTERCONTI HOTELS TO 'NEUTRAL' ('UNDERW.') - TARGET 4400(3350)P - JPMORGAN RAISES WHITBREAD TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 2400 (2050) P - LIBERUM RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'BUY'



