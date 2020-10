Hamburg (www.fondscheck.de) - Berenberg hat zusammen mit Universal-Investment einen neuen ESG-Fonds aufgelegt, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der von Christoph Mäder und Felix Stern gemanagte Anleihefonds Berenberg Sustainable Euro Bonds (ISIN LU2230527546/ WKN A2QCSL, R-Tranche) investiert in Euro-Anleihen mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Der Fonds ist damit nach den in den vergangenen Jahren aufgelegten Berenberg Sustainable World Equities (ISIN LU1878855581/ WKN A2N6AL), dem Berenberg Sustainable EM Bonds (ISIN LU1725431628/ WKN A2H8YT) und dem Berenberg 1590 Stiftung (ISIN DE000A0RE972/ WKN A0RE97) der vierte nachhaltige Fonds von Deutschlands ältester Privatbank. ...

