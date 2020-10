Unterföhring (ots) -- Start der HBO Thriller-Serie "The Undoing" mit Nicole Kidman (ab30.11.)- Das Sky Original "The Third Day" mit Jude Law (ab 26.11.) undder HBO-Hit "Lovecraft Country" von Jordan Peele (ab 13.11.)jetzt auch in der deutschen Sprachfassung- Rund um die US-Wahl top Serien wie "The Comey Rule" (ab 2.11.),"Our Cartoon President" (ab 3.11.) und zahlreiche Dokus- Top Blockbuster als Premieren: "Bad Boys for Life" (ab 27.11.),"Last Christmas" (ab 20.11.), "Ich war noch niemals in New York"(ab 7.11.)- "Terminator: Dark Fate" neu plus alle vorherigen Hits derSci-Fi-Reihe- Die offiziellen 24 James-Bond-Filme von "James Bond jagt Dr. No"bis "Spectre" (ab 20.11.)- Die erste Sky Original Dokumentation "Her Story" mit denErfolgsgeschichten prominenter Frauen wie Barbara Schöneberger,Sarah Wiener, Stefanie Giesinger und Anna Loos (ab 24.11.)- Die 4. Staffel von "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette"(ab 9.11.)- Alle vier Filme der "Bourne"-Reihe (ab 13.11 Unterföhring, 20. Oktober 2020 - Stars, Stars, Stars: Im November präsentiert Sky Ticket wieder starke Serien und Filme mit top Schauspielern. In der HBO-Serie "The Undoing" von David E. Kelly ("Big Little Lies") und Oscarpreisträgerin Susanne Bier gerät das Bilderbuchleben von Ehepaar Nicole Kidman und Hugh Grant durch einen Mord ins Wanken. Jude Law kommt in "The Third Day" auf eine geheimnisvolle Insel und Oscarpreisträger Jordan Peele schickt in seiner Horror-Serie "Lovecraft Country" drei Schwarze auf eine Reise durch das von Rassismus geprägte Amerika. Beide Serien gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und Ethan Hawke kämpft in "The Good Lord Bird" als legendärer Aktivist gegen die Sklaverei.Auch in den großen Blockbuster-Premieren glänzen Hollywoods Superstars im November auf Sky Ticket. Will Smith und Martin Lawrence geben in "Bad Boys for Life" ein Comeback als coole Cops. Arnold Schwarzenegger spielt wieder seine Paraderolle in "Terminator: Dark Fate". Emilia Clarke und Emma Thompson stürzen sich in "Last Christmas" mit der Musik von George Michael in eine romantische Komödie. Und auch die deutschen Stars sind sehr musikalisch unterwegs: Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach und Uwe Ochsenknecht singen und tanzen auf den Spuren von Udo Jürgens in "Ich war noch niemals in New York".Die erste Sky Original Dokumentation aus Deutschland ist "Her Story". Jede Folge widmet sich der Erfolgsgeschichte einer prominenten Frau - alle ebenfalls Stars und zugleich große weibliche Vorbilder: Staffel 1 startet mit Barbara Schöneberger, Sarah Wiener, Stefanie Giesinger und Anna Loos.Neben exklusiven Blockbustern wie "Jumanji: The Next Level", "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "Joker", "Once Upon A Time in... Hollywood", "Pets 2", oder "ES: Kapitel 2" sind auch zahllose Klassiker und Filmhits jederzeit über Sky Ticket verfügbar. So können sich Filmfans etwa im November neu auf die bisherigen Bond-Filme von "James Bond jagt Dr. No" bis "Spectre", auf die komplette "Bourne"-Reihe, alle "Terminator"-Filme und die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie freuen.Die neuen Sky Ticket Highlights im November:Serien, Shows & Dokumentationen:- The Comey Rule S1 (2.11.)- Dying to Belong S1 (2.11.)- Our Cartoon President S3 (3.11.)- Gap Year S1 (3.11.) - Fox- Die Corona-Krise: Wie alles begann (4.11.) - Spiegel Geschichte- The Good Lord Bird S1 (6.11.)- Geborene Jäger: Afrikas tödlichste Raubtiere (8.11.) - Nat GeoWild- Rebuilding Paradise - Eine Stadt hält zusammen (8.11.) - Nat Geo- Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette S4.1 (9.11.)- Wissenschaft gegen Terrorismus S1 (11.11.) - Spiegel Geschichte- Lovecraft Country S1 (13.11.) - Start der synchronisiertenFassung- Wentworth S8 (18.11.)- Die Yukon-Tierärztin S6B (18.11.) - Nat Geo- The Professionals - Gefahr ist ihr Geschäft S1 (19.11) - TNTSerie- License to Kill S1 (23.11.)- Mega Ice Machines S1 (23.11.) - Spiegel TV Wissen- Her Story S1 (24.11.)- American Dad S16 (24.11.) - TNT Comedy- The Third Day S1 (26.11.) - Start der synchronisierten Fassung- The Last Ice - Rettung für die Arktis (27.11.) - Nat Geo- Der Virus-Jäger (29.11.) - Nat Geo- Das Leben der Queen (29.11.) - Nat Geo- Heartland - Paradies für Pferde S13 (29.11.) - TNT Serie- The Undoing S1 (30.11.) Filme:- After The Wedding - Jede Familie hat ein Geheimnis (ab 4.11.)- Terminator: Dark Fate (ab 6.11.)- Ich war noch niemals in New York (ab 7.11.)- Asher (9.11.)- The Lodge (11.11.)- Ruf der Wildnis (13.11.)- Black Christmas (14.11.)- The Peanut Butter Falcon (18.11.)- Last Christmas (20.11.)- Schwarzenegger - Killing Gunther (21.11.)- The Ship - Das Böse lauert unter der Oberfläche (23.11.)- The Super (25.11.)- Bad Boys for Life (27.11.)- Jojo Rabbit (28.11.) Weitere Serien- und Film-Neustarts:- Swing Vote - Die beste Wahl (2.11.)- Zurück in die Zukunft 1-3 (5.11.)- Absolute Giganten (10.11.)- Lucifer S2 (10.11.)- Wynonna Earp S1+2 (11.11.) - Syfy- Die "Bourne"-Reihe mit allen vier Filmen (13.11.)- E-m@il für Dich (16.11.)- Die 24 offiziellen Bond-Filme von "James Bond jagt Dr. No" bis"Spectre" (20.11.)- Besser geht's nicht (30.11) Über Sky TicketMit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. 