KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark will den langjährigen Diplomaten und Außenpolitiker Ulrik Vestergaard Knudsen ins Rennen um den Chefposten bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schicken. Die Regierung in Kopenhagen will den 51-Jährigen am Mittwoch offiziell für das Amt des OECD-Generalsekretärs nominieren, wie das Außenministerium am Dienstag mitteilte. Eine starke OECD sei wichtiger denn je, weshalb sie einen bewährten Anführer brauche, der die Organisation und ihre Mitglieder genau kenne, erklärte Außenminister Jeppe Kofod. "Ulrik V. Knudsen ist dieser Anführer."

Knudsen ist momentan Vize-Generalsekretär der in Paris ansässigen OECD. Der derzeitige Chef Angel Gurría hatte im Juli angekündigt, im nächsten Jahr nach knapp anderthalb Jahrzehnten im Amt aufhören zu wollen.

Der OECD gehören entwickelte Industrieländer von Neuseeland über Deutschland bis Mexiko an. Bis Ende Oktober können Kandidatinnen und Kandidaten für den Chefposten vorgeschlagen werden. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die nächsten fünf Jahre wird dann von den OECD-Mitgliedsländern im Juni 2021 gewählt. Eine Reihe von Ländern hat bereits Kandidaten nominiert. Darunter sind die ehemalige schwedische EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, Australiens Finanzminister Mathias Cormann und Estlands Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid./trs/DP/fba