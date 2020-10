Erfurt (ots) - Europa, 1889: Die Nachfahren der letzten existierenden Vampir-Clans in Europa kommen auf dem Schulschiff Elisabetha zusammen. Die jungen Vampire sind gezwungen ihre Kräfte zu bündeln, um zu überleben und den Kampf gegen Dracula zu gewinnen. Die Premiere von "Die Erben der Nacht" (NDR) zeigt KiKA ab 2. November um 20:10 Uhr und online first ab 23. Oktober auf kika.de und im KiKA-Player - der perfekte Gruselspaß zu Halloween.Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schwindet die Macht der letzten großen europäischen Vampir-Clans. Von Vampirjägern, den gefürchteten Rotmasken, verfolgt und durch Clankriege zu Erzfeinden geworden, steht die Zukunft aller Vampire auf dem Spiel. Um ihr Überleben zu sichern, beschließen die Clan-Ältesten, ihre Nachfahren - die Erben - künftig gemeinsam auszubilden. So begegnen sich auf dem Schulschiff Elisabetha die Töchter und Söhne der Nosferas aus Italien, der Dracas aus Norwegen, der Lycana aus Irland, der Pyras aus Frankreich, der Vyrad aus England und der Vamalia aus Deutschland. Die jungen Vampire, allen voran die Hamburgerin Alisa und der aus Norwegen stammende Leo erleben die erste Liebe - und stehen schon bald vor der größten Herausforderung ihres Lebens: Kein Geringerer als Graf Dracula fürchtet um seine Macht und ist bereit, die Vampire, die er selbst erschaffen hat, zu opfern. Doch Alisa hat ungeahnte Kräfte - und gemeinsam mit ihren Freunden nimmt sie den Kampf gegen Dracula auf.Die Serie "Die Erben der Nacht" ist eine Koproduktion der Sender NDR (Deutschland), NRK (Norwegen), AVROTOS (Niederlande) mit den Produktionsfirmen Lemming Film, Hamster Film, Maze Film, Maipo Film und dem internationalen Vertrieb ZDF Enterprises. Verantwortliche Redakteurin beim NDR ist Sandra Le Blanc-Marissal.Weitere Informationen finden Sie auf kika-presse.de in der Rubrik "Presse Plus" (https://www.kika-presse.de/presseplus/424).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4739181