Gütersloh (ots) - Der Schlaganfall ist die häufigste Ursache für Behinderungen im Erwachsenenalter. Manche Folgen ließen sich vermeiden, wenn die Betroffenen richtig reagierten. Darüber will die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zum Welt-Schlaganfalltag am 29. Oktober aufklären.Viele langfristig auf Hilfe angewiesen270.000 Menschen pro Jahr erleiden in Deutschland einen Schlaganfall. Mittlerweile gibt es deutschlandweit 329 Stroke Units - Schlaganfall-Spezialstationen -, zertifiziert durch die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft und die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Fast doppelt so viele Menschen als noch vor 25 Jahren überleben heute einen Schlaganfall. Doch noch immer sind rund 60 Prozent der Betroffenen langfristig auf Hilfsmittel, Therapien oder Pflege angewiesen.Es kommt auf jede Minute anNach wie vor erkennen viele Menschen die Anzeichen eines Schlaganfalls nicht oder zögern zu lange, den Notruf zu wählen. "Jeder Schlaganfall ist ein Notfall - 112!" lautet deshalb der Leitsatz der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. "Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an, um Hirnzellen zu retten und Funktionen zu erhalten", sagt Dr. Michael Brinkmeier, Vorstand der Deutschen Schlaganfall-Hilfe. "Je früher der Patient in einem Schlaganfall-Zentrum eintrifft und die Diagnostik und Therapie beginnen, desto geringer sind die Folgeschäden."Wissen kann Leben rettenNotfallwissen rund um den Schlaganfall scheint gerade in dieser Zeit wichtig. In der ersten Phase der Corona-Krise im Frühjahr 2020 verzeichneten manche Kliniken 30 Prozent weniger Schlaganfall-Patienten. Aus Sorge vor einer Covid-Ansteckung mieden viele Menschen mit leichteren, vorübergehenden Symptomen den Weg in die Klinik. "Das kann fatale Folgen haben, denn oft folgt darauf ein zweiter, deutlich schwererer Schlaganfall", warnt Brinkmeier.Eine App gegen den SchlaganfallTypische Symptome eines Schlaganfalls sind plötzlich einsetzende Gefühlsstörungen oder Lähmungen auf einer Körperseite, oft auch ein herabhängender Mundwinkel, sowie Sprachstörungen. Der eigens entwickelte FAST-Test ermöglicht es Laien, einen Schlaganfall-Verdacht zu prüfen. Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat den Test auch als App herausgebracht. Er ist kostenlos erhältlich in den Stores von Google Play und Apple.Informationen zum Welt-Schlaganfalltag und den Download der App FAST-Test gibt es im Internet unter schlaganfall.de (http://www.schlaganfall.de).Pressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeMario LeislePressesprecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deInternet: schlaganfall-hilfe.defacebook.com/schlaganfallhilfetwitter.com/schlaganfall_dtOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23980/4739219