Der chinesische Photovoltaik-Konzern meldet beeindruckende Verkaufszahlen für seine Vertex-Module mit 500 beziehungsweise 600 Watt. Die Module hat Trina Solar in diesem Jahr auf den Markt gebracht.von pv magazine International Der chinesische Solarhersteller Trina Solar hat bekannt gegeben, dass er bereits ein Gigawatt seiner erst vor wenigen Monaten eingeführten Ultrahochleistungsmodule verkauft hat. Von den Modulen aus der Vertex-Reihe mit 500 beziehungsweise 600 Watt sind demnach etwa 200 Megawatt in Europa verkauft worden. Ähnliche Absatzmengen meldet das Unternehmen in den Märkten Asien-Pazifik, ...

