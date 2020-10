DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.458,25 +0,44% +6,95% Euro-Stoxx-50 3.244,96 +0,08% -13,36% Stoxx-50 2.903,75 -0,22% -14,67% DAX 12.820,27 -0,27% -3,24% FTSE 5.904,57 +0,34% -21,98% CAC 4.956,98 +0,29% -17,08% Nikkei-225 23.567,04 -0,44% -0,38% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176 -0,11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,96 40,83 +0,3% 0,13 -28,0% Brent/ICE 42,68 42,62 +0,1% 0,06 -30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.905,49 1.904,30 +0,1% +1,19 +25,6% Silber (Spot) 24,63 24,53 +0,4% +0,10 +38,0% Platin (Spot) 863,08 863,95 -0,1% -0,88 -10,6% Kupfer-Future 3,11 3,08 +0,8% +0,02 +9,9%

Volatil zeigen sich die Ölpreise. Es treten wieder die Sorgen in den Vordergrund, dass weitere Lockdowns die Nachfrage zusätzlich belasten könnten. Dagegen gab es von dem mit Spannung erwarteten Vorbereitungstreffen der Opec kaum Informationen. "Es mehren sich die Rufe nach einer Lockerung der Kürzungen durch die OPEC+ ab dem 1. Januar, da die Erholung der Nachfrage zum Stillstand gekommen ist, während die libysche Produktion weiter steigt", sagt Warren Patterson von ING. Darüber hinaus könnte ein Sieg von US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden weitere Unsicherheit bezüglich der Sanktionen gegen den Iran und der Produktion dieses Landes schaffen, so Patterson.

AUSBLICK AKTIEN USA

Für die Wall Street deuten sich am Dienstag leichte Gewinne an. Die Augen sind dabei vor allem auf die "Deadline" für die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein neues US-Konjunkturprogramm gerichtet. Bis Dienstagabend müsse eine Einigung erzielt werden, um noch ein Entlastungsgesetz auszuarbeiten, das vor der Wahl verabschiedet werden könne, heißt es im Handel. Allerdings sind die Hoffnungen auf eine gemeinsame Lösung mittlerweile recht gering. Sollte es tatsächlich zu einem neuen Stimuluspaket kommen, könnte das jedoch für eine Rally am Aktienmarkt sorgen, so ein Beobachter. Daneben wird mit Sorge auf die weiter rasch steigende Zahl an globalen Neuinfektionen geschaut. In immer mehr Ländern und Regionen werden wieder Lockdowns eingeführt, was sich negativ auf die erhoffte rasche Konjunkturerholung auswirken dürfte. Für die Aktien von IBM geht es vorbörslich deutlicher nach unten. Die Zahlen für das dritte Quartal lagen zwar über den Erwartungen, doch berichtete IBM, dass Kunden wegen der Pandemie Projekte verschoben hätten. CFO James Kavanaugh kündigte für das vierte Quartal Restrukturierungsaufwendungen von 2,3 Milliarden Dollar an und teilte mit, dass IBM wegen der damit verbundenen Unsicherheit keinen Ausblick geben werde. Dagegen steigt die Intel-Aktie leicht. Der Chiphersteller hat eine Einigung über den Verkauf der NAND-Speicherchip-Sparte an SK Hynix für rund 9 Milliarden US-Dollar erzielt, wie die Südkoreaner bestätigten. Intel zieht sich damit aus einem schwierigen Geschäft zurück. Die Aktie hatte von der Aussicht auf einen Verkauf bereits am Vortag profitiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

17:40 FR/Vivendi SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: +3,8% gg Vm zuvor: -5,1% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +3,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen setzt sich am Dienstagmittag keine einheitliche Tendenz durch. Bei den Branchenindizes ziehen die Aktien der Banken und der Bau-Unternehmen an, aber auch die Titel der Reisebranche. Dagegen geht es mit den Rohstoff- und Energie-Werten sowie den Aktien der Autobranche nach unten. Anleger sollten weniger auf mögliche oder bereits verhängte Lockdowns schauen als vielmehr auf die Unterschiede zum Lockdown vom Frühjahr, sagt Felix Herrmann, Anlagestratege bei Blackrock. Daneben sprechen Marktteilnehmer aber auch von einer abwartenden Haltung zum "Tag der Entscheidung", die vor allem die US-Börsen betrifft. Zum einen läuft dort die Frist für eine Einigung über das Fiskalpaket ab. Bei einem Scheitern der Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten würde ein neues Paket erst nach der Wahl auf den Weg gebracht werden. UBS steigen um 3 Prozent. Der bereinigte Vorsteuergewinn ist laut Citigroup 16 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. Der Ausblick wird als solide eingestuft. Die Aktie von Reckitt Benckiser gewinnt 1,3 Prozent. Für die Analysten von Jefferies sind die Umsätze im dritten Quartal 13 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Dies sei auf das anhaltend starke Wachstum bei Hygieneprodukten zurückzuführen. Aber nicht alle Bereiche überzeugten, so stagniere der Umsatz bei Babynahrung. BMW hat im dritten Quartal von der Erholung der Automärkte sowie Kostensenkungen profitiert und bei der Cashflow-Entwicklung positiv überrascht. Die BMW-Aktie liegt knapp im Minus. Jenoptik brechen um 5,5 Prozent ein. Hier belastet, dass das Unternehmen die Umsatzprognose auf 730 bis 750 Millionen Euro nach zuvor 770 bis 790 Millionen Euro gesenkt hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42 Uhr Mo, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1813 +0,39% 1,1773 1,1783 +5,3% EUR/JPY 124,73 +0,53% 124,23 124,27 +2,3% EUR/CHF 1,0722 +0,08% 1,0716 1,0716 -1,2% EUR/GBP 0,9118 +0,28% 0,9093 0,9066 +7,7% USD/JPY 105,59 +0,14% 105,51 105,47 -2,9% GBP/USD 1,2955 +0,10% 1,2949 1,2997 -2,2% USD/CNH (Offshore) 6,6743 -0,07% 6,6746 6,6736 -4,2% Bitcoin BTC/USD 11.846,50 +0,81% 11.786,75 11.647,25 +64,3%

Der Euro verharrt am Dienstag knapp unter der Marke von 1,18 Dollar, an die ihn am Montag Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde herangetragen hatten. Diese hatte sich für einen dauerhaften EU-Wiederaufbaufonds ausgesprochen. Für einen Anstieg über 1,18 Dollar fehlten dem Euro die notwendigen weiteren Impulse, sagt ING. Da von der EZB am Dienstag nichts zu erwarten sei, müssten diese von außen kommen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kleinere Gewinnmitnahmen haben am Dienstag das Bild an vielen Börsen in Ostasien und Australien bestimmt. Die Vorgaben der Wall Street waren negativ. In den USA gerieten die Kurse am Vortag unter Druck, nachdem unter den Anlegern Zweifel an der baldigen Einigung auf weitere staatliche Unterstützungsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise aufgekommen waren. In Asien waren die Kursverluste jedoch deutlich geringer als an den US-Börsen. In China schafften die Kurse im späten Handel sogar den Dreh ins Plus. Allerdings hatte der dortige Aktienmarkt am Montag gegen die regionale Tendenz schon Verluste eingefahren, nachdem das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal weniger stark als erhofft gestiegen war. Angeführt wurde die Erholung von den Aktien der Automobilbranche. Jüngste Daten aus dem chinesischen Autohandel deuteten darauf hin, dass sich der Absatz stärker als erwartet erholt. In Tokio belastete die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und die Aussichten auf eine Erholung der Wirtschaft. Die japanischen Anleger trennten sich vor allem von Aktien der Eisenbahn- und Automobilbranche.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am Dienstag am europäischen Kreditmarkt leicht nach oben. Die globalen Risiken lassen Anleger vorsichtig agieren. Zuvorderst im Blick steht die Frage, ob man sich im US-Kongress auf ein neues Konjunkturprogramm noch vor den US-Präsidentschaftswahlen einigen wird oder nicht. Auch die zunehmenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen Covid-19 werden als Gründe genannt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens Healthineers baut indischen Standort massiv aus

Siemens Healthineers wird in den nächsten fünf Jahren 160 Millionen Euro in Indien investieren und am Standort Bengaluru ein neues Innovationszentrum bauen. Der Campus werde das bisherige Forschungs- und Entwicklungszentrum mit einem hochmodernen Werk für medizinische Bildgebung kombinieren, heißt es in einer Mitteilung des Medizintechnikkonzerns aus Erlangen. Die Investition sei Teil der Strategie 2025. Indien soll zum zentralen Fertigungsstandort für kostengünstige Produkte werden, die in Schwellenländern gefragt sind. Im Innovationszentrum von Bengaluru werde es Kompetenzzentren für digitale Technologien wie Datenanalytik, künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality sowie für Benutzererfahrung und Cybersicherheit geben, kündigte das Unternehmen an. 1.800 Digitalisierungs-Experten sollen dazu dort in den nächsten zehn Jahren eingestellt werden.

Krupp-Stiftung ist offen für Prüfung des Liberty-Steel-Angebots

Der Großaktionär von Thyssenkrupp, die Krupp-Stiftung, rät einem Medienbericht zufolge dem Thyssenkrupp-Management, das Übernahme-Angebot von Liberty Steel zu prüfen. "An unserer Haltung hat sich nichts geändert. Wir halten es nach wie vor für richtig, dass der Thyssenkrupp-Vorstand alle Optionen prüft, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können", erklärte die Stiftung auf Anfrage der Rheinischen Post.

Kion wagt wieder Prognose 2020 - Rückgang bei Umsatz und EBIT erwartet

Der Gabelstaplerhersteller Kion traut sich wieder eine konkrete Finanzprognose für das laufende Geschäftsjahr zu. Während Umsatz, bereinigter operativer Gewinn, Cashflow und Eigenkapitalrendite teils deutlich unter den Vorjahreswerten gesehen werden, sind beim Auftragseingang Steigerungen möglich. Positiv beurteilt Kion die Aussichten im Segment Supply Chain Solutions. Auf Konzernebene rechnet der MDAX-Konzern nun mit einem Auftragseingang von 8,9 bis 9,6 Milliarden Euro nach 9,1 Milliarden 2019.

Centogene-Gründer tritt als CEO ab - Andrin Oswald übernimmt

Das Biotech-Unternehmen Centogene steht vor einem Führungswechsel. Der bisherige CEO, Firmengründer Arndt Rolfs, tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück - Nachfolger wird ab Dezember Andrin Oswald, wie das Rostocker Unternehmen, das sich auf die Diagnose und Erforschung seltener Erkrankungen spezialisiert hat, jetzt mitteilte.

IPO/Fashionette legt Preisspanne auf 30 bis 38 Euro fest

Die Düsseldorfer Fashionette AG, eine Online-Plattform für Mode-Accessoires, will im Rahmen des geplanten Börsengangs Aktien in einer Preisspanne zwischen 30 und 38 Euro verkaufen. Angepeilt wird eine Marktkapitalisierung zwischen 186 und 236 Millionen Euro. Der Börsengang hat laut Mitteilung ein Gesamtvolumen zwischen 108 und 137 Millionen Euro.

Sartorius nach starken neun Monaten optimistischer für Gesamtjahr

Der Laborausrüster Sartorius hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn erzielt und seinen Ausblick für das Gesamtjahr leicht angehoben. Das im MDAX und TecDAX notierte Göttinger Unternehmen geht nun davon aus, das Gesamtjahr 2020 mit einem Umsatzwachstum am oberen Ende oder sogar etwas oberhalb der bisher prognostizierten Spanne von 22 Prozent bis 26 abschließen zu können. Die operative EBITDA-Marge sieht die Sartorius AG im Gesamtjahr nun bei etwa 29,5 Prozent nach bislang prognostizierten etwa 28,5 Prozent. "Allerdings kann die weitere Entwicklung der sich aktuell wieder verschärfenden Pandemiesituation darauf einen deutlichen Einfluss haben", gab Vorstandsvorsitzender Joachim Kreuzburg zu bedenken.

Rheinmetall modernisiert Bundeswehr-Panzer für 24 Mio Euro

Rheinmetall soll für 24 Millionen Euro ab Ende nächsten Jahres 170 neue Fahrer-Nachtsichtgeräte in den Schützenpanzer Marder der Bundeswehr einbauen. Der Auftrag werde binnen eines Jahres abgearbeitet und umfasse auch Ausbildung und Service, teilte das Rüstungsunternehmen mit. Das neue Gerät fusioniere das Bild einer Restlichtverstärker-Kamera mit dem eines Wärmebildgeräts.

Norma gibt nach mauen Quartalszahlen erstmals Prognose für 2020 ab

Der Verbindungstechnik-Hersteller Norma hat im dritten Quartal 2020 erneut Einbußen bei Umsatz und Ergebnis hinnehmen müssen, und traut sich erstmals eine Prognose für das Gesamtjahr zu. Nach vorläufigen Berechnungen ging der Umsatz im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,2 Prozent auf 245,9 Millionen Euro zurück, wie die Norma Group SE mitteilte. Darin enthalten ist ein organischer Umsatzrückgang von 7,5 Prozent; Währungseffekte hatten einen negativen Einfluss von 2,7 Prozent.

Villeroy & Boch halbiert Umsatzverluste mit dem dritten Quartal

Mit deutlichem Wachstum bei Sanitärkeramik sowie Porzellan und einem strikten Kostenmanagement im dritten Quartal hat Villeroy & Boch den operativen Verlust aus dem ersten Halbjahr mehr als ausgeglichen. Das Unternehmen aus dem saarländischen Mettlach meldete nach neun Monaten ein operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 10,3 Millionen Euro. In den ersten sechs Monaten standen nach Werks- und Filialschließungen noch 10 Millionen Euro Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung. Verglichen mit dem Neunmonatszeitraum 2019 klafft allerdings eine Ergebnislücke von 12 Millionen Euro.

Kühne & Nagel verdient im 3. Quartal netto fast ein Viertel mehr

Der schweizerische Logistikkonzern Kühne & Nagel hat im dritten Quartal dank eines besseren Marktumfelds und strikten Kostenmanagements deutlich mehr verdient als vor einem Jahr.

UBS verdoppelt Gewinn im dritten Quartal

Die Schweizer Bank UBS hat im dritten Quartal von starken Geschäften im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung profitiert. Außerdem floss ein Einmalgewinn aus dem im Januar angekündigten Verkauf des UBS-Fondcenter in das Ergebnis ein. Die Bank verdoppelte ihren Nettogewinn und übertraf die Erwartungen deutlich.

UBS stellt 1,5 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe zurück

Die Aktionäre der UBS können auf eine Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe im kommenden Jahr hoffen. Wie die Schweizer Bank mitteilte, hat sie dafür eine Kapitaleinlagereserve von 1,5 Milliarden US-Dollar gebildet. Man erwarte, die Aktienrückkäufe 2021 wieder aufnehmen zu dürfen, heißt es in der Mitteilung zum dritten Quartal. Die zweite Tranche der Dividende für 2019 sollen die Aktionäre voraussichtlich am 27. November bekommen. Die Bank hatte im April beschlossen, die Dividende für das vergangene Jahr auf zwei gleich hohe Zahlungen von 0,365 Dollar je Aktie aufzuteilen. Das entsprach einer Forderung der Finanzaufsicht Finma vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Unsicherheit.

Reckitt profitiert von Desinfektionsmitteln - Ausblick erhöht

Der starke Absatz von Desinfektionsmitteln hat dem Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser im dritten Quartal einen Umsatzschub beschert. Das britische Unternehmen, zu dem Marken wie Clearasil, Calgon und Durex gehören, erhöhte zudem den Ausblick für das laufende Jahr. So rechnet Reckitt Benckiser nun mit einem bereinigten Umsatzwachstum im Gesamtjahr im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bisher hatte der Konzern einen Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Swedbank übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartalübertrifft

Swedbank hat im dritten Quartal dank höherer Erträge und Kostensenkungen den Nettogewinn gesteigert und dabei die Markterwartungen übertroffen. Trotz coronabedingter Unsicherheiten hätten die Nettoprovisionseinnahmen dank der starken Entwicklung am Aktienmarkt wieder normale Niveaus erreicht, das Kartengeschäft habe sich erholt und die bereinigten Ausgaben sich entwickelt wie geplant, teilte die schwedische Bank mit.

Moderna-CEO: Zwischenresultate zu Covid-Impfstoff im November

Der US-Pharmakonzern Moderna ist mit der Entwicklung seines Corona-Impfstoffs bisher offenbar gut vorangekommen. Die Regierung könnte den experimentellen Impfstoff für den Einsatz im Notfall im Dezember autorisieren, wenn der Konzern im November positive Zwischenergebnisse aus einer großen klinischen Studie bekommt, sagte CEO Stephane Bancel auf einer Veranstaltung des Wall Street Journals. Sollte es noch länger dauern, bis ausreichende Ergebnisse vorliegen, könnte die Genehmigung möglicherweise erst im kommenden Jahr erfolgen.

