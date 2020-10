DJ Procter & Gamble erhöht Prognose nach starkem Auftaktquartal

Von Sharon Terlep und Saabira Chaudhuri

NEW YORK (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat in seinem ersten Geschäftsquartal von einer starken Nachfrage nach Hygiene- und Haushaltsprodukten profitiert. Der Konzern meldete das stärkste Umsatzwachstum seit 15 Jahren und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Jahresprognose hob das für Marken wie Gillette, Ariel und Meister Proper bekannte US-Unternehmen an.

So rechnet Procter & Gamble im Geschäftsjahr 2020/21 bis Ende Juni nun mit einem organischen Wachstum von 4 bis 5 Prozent. Bislang war das Management von 2 bis 4 Prozent ausgegangen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um 5 bis 8 Prozent zulegen, die bisherige Prognose hatte auf 3 bis 7 Prozent gelautet.

Im abgelaufenen ersten Quartal kletterte der Umsatz um 9 Prozent auf 19,3 Milliarden US-Dollar, das organische Wachstum betrug ebenfalls 9 Prozent.

Der Nettogewinn legte um knapp 20 Prozent auf 4,31 Milliarden Dollar zu. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,63 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Umsatz von 18,4 Milliarden Dollar und einem Ergebnis je Aktie von 1,41 Dollar gerechnet.

