DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB: Aussichten am europäischen Arbeitsmarkt stabilisieren sich

Ein am Dienstag erstmals veröffentlichtes Europäisches Arbeitsmarktbarometer zeigt, dass sich die Aussichten am Arbeitsmarkt in vielen europäischen Ländern stabilisieren. Das European Labour Market Barometer lag im September bei 98,7 Punkten, 0,8 Punkte höher als im Vormonat. Nach dem tiefen Absturz des Arbeitsmarktindikators im April um 6,9 auf 93,5 Punkte wurde ein erheblicher Teil des Rückgangs wieder ausgeglichen.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im August leicht

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im August leicht gestiegen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt einen positiven Saldo von 20 (Juli: 17) Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss erhöhte sich auf 32 (30) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 185 (181) Milliarden Euro und die Importe auf 153 (150) Milliarden Euro zunahmen. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 2 (4) Milliarden Euro positiv.

Spahn verteidigt Machtzuwachs durch neues Infektionsschutzgesetz

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seinen Vorstoß für mehr Sonderrechte in der Corona-Pandemie verteidigt. Beim vorgeschlagenen Infektionsschutzgesetz würde weiterhin der Bundestag die Regeln diskutieren und festsetzen, sagte Spahn im Deutschlandfunk. Das Ziel seien vielmehr einheitliche Regeln für die Einreise. "Das kann doch nur der Bund regeln und sollte nicht von 16 Ländern unterschiedlich geregelt werden."

Altmaier für flexiblere Ladenöffnungszeiten zum Infektionsschutz

Vor dem Innenstadt-Gipfel in seinem Ministerium hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) flexiblere Ladenöffnungszeiten für den Einzelhandel gefordert. Darüber habe er schon häufiger mit SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil diskutiert. "Ich wünsche mir, dass wir da einen Schritt vorankommen." Altmaier hatte sich bereits im Juni für einen oder zwei zusätzliche, verkaufsoffene Sonntage ausgesprochen, um Umsatzverluste aus dem Corona-Lockdown im Frühjahr auszugleichen.

Bitkom: Deutsche unzufrieden mit digitalen Behördengängen

Die Mehrheit der Deutschen ist unzufrieden mit dem Stand der Digitalisierung in der deutschen Verwaltung. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass 56 Prozent den Behörden ein negatives Zeugnis ausstellen, lediglich etwas mehr als jeder Dritte (35 Prozent) zeigte sich zufrieden mit den Online-Angeboten.

Allianz: Harter Brexit kostet Euroraum 33 Mrd Euro an Exporten

Ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Anschlussvertrag würde den Euroraum nach Berechnungen der Allianz Exporte in Höhe von 33 Milliarden Euro jährlich kosten. "Am schwersten wären Deutschland (8,2 Milliarden Euro), die Niederlande (4,8 Milliarden Euro) und Frankreich (3,6 Milliarden Euro) betroffen", schreibt Analystin Ana Boata in einem Kommentar. Die Allianz schreibt einem harten Brexit allerdings immer noch nur eine Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent zu.

Fed will bei digitaler Währung vorsichtig vorgehen

Die US-Notenbank hat es nach den Worten von Fed-Chef Jerome Powell nicht eilig, eine digitale Währung herauszugeben. Er nannte dabei ungelöste Probleme, darunter das Potenzial für Diebstahl und Betrug. "Wir denken, dass es wichtiger ist, es richtig zu machen als der Erste zu sein", sagte Powell bei einem vom Internationalen Währungsfonds organisierten Panel.

Bericht: Vermögen von Chinas Superreichen legt kräftig zu

Chinas Superreiche mit mehr als 1 Milliarde Dollar Vermögen sind in diesem Jahr noch sehr viel reicher geworden: Ihr Vermögen wuchs um insgesamt 1,5 Billionen Dollar, wie es im aktuellen Hurun Report heißt - das sei mehr als die Summe der vergangenen fünf Jahre. 257 neue Milliardäre registrierte Hurun bis August; die Zahl der Superreichen in der Volksrepublik stieg damit auf 878. Den Hurun Report gibt das gleichnamige Verlagshaus jedes Jahr heraus; infolge der weltweiten Corona-Pandemie blüht vor allem der Onlinehandel.

