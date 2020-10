DJ BSI sieht Gefahren für IT-Sicherheit durch die Corona-Krise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Coronavirus-Pandemie hat der Digitalisierung in Deutschland zwar Auftrieb gegeben, aus Sicht der zuständigen IT-Sicherheitsbehörde aber auch zu einem Missbrauch durch Cyberkriminelle geführt. Die Corona-Krise habe deutlich gemacht, wie wichtig die Digitalisierung sei, gleichzeitig aber auch, wie flexibel Cyberkriminelle seien, sagte der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, der gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den jüngsten BSI-Lagebericht vorstellte.

"Unser Alltag ist zunehmend digital bestimmt, deshalb müssen wir uns auch mit den Gefahren für die IT-Sicherheit vertraut machen", betonte Seehofer. "Selbstverständlich wurde und wird auch die Covid-19-Pandemie im Informations- und Cyberraum für kriminelle Zwecke genutzt. Hier haben wir besondere Betrugsversuche mit IT-Mitteln beobachtet." So hätten Betrüger Soforthilfemaßnahmen missbraucht, indem sie Antragswebseiten staatlicher Stellen täuschend echt nachgemacht hätten und missbräuchlich Hilfsgelder beantragt hätten.

"Das BSI beobachtete eine Zunahme von Cyber-Angriffen mit Bezug zur Corona-Thematik auf Unternehmen ebenso wie auf Bürgerinnen und Bürger", erklärte die Behörde in dem Bericht. So habe es breit gestreute E-Mail-Spamwellen mit vermeintlichen Corona-Informationen gegeben, und Unternehmen seien per E-Mail aufgefordert worden, persönliche oder unternehmensbezogene Daten auf gefälschten Webseiten preiszugeben. Mit betrügerischen Onlineshops machten sich demnach Kriminelle zudem die erhöhte Nachfrage nach Schutzbekleidung oder Atemmasken zunutze.

Sicherheitslage bleibt angespannt

"Die Cyber-Sicherheitslage ist weiter auf einem sehr hohen Niveau angespannt", konstatierte Schönbohm. Derzeit seien "1.000 Millionen Schadprogramme" zu benennen. "Wenn wir die Chancen der Digitalisierung voll ausschöpfen wollen, müssen wir auf der anderen Seite die mit ihr verbundenen Risiken beherrschbar machen", mahnte Seehofer.

Das BSI forderte, die Digitalindustrie müsse dafür sorgen, dass neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen schon in der Entwicklung sicher gestaltet würden und sicher auf den Markt kämen. "Aktuell können Verbraucherinnen und Verbraucher nicht erkennen, wie cybersicher ein Produkt ist", monierte die Behörde. Damit sie das zukünftig könnten, entwickle das BSI aber gemeinsam mit anderen Stellen des Bundes und der Wirtschaft ein "IT-Sicherheitskennzeichen". Die Entwicklung zeige, wie adaptionsfähig Cyberkriminelle seien, und welche Bedrohungslage daraus entstehen könne.

Nachholbedarf sah das BSI auch bei der Absicherung von Technologien im Gesundheitssektor. Das hätten teils erfolgreiche Cyber-Angriffe auf Krankenhäuser sowie auch immer wieder bekannt gewordene Schwachstellen in Medizinprodukten gezeigt. "Man stelle sich vor, welche Folgen ein erfolgreicher Cyber-Angriff auf ein Krankenhaus haben könnte, wenn dieses durch die Pandemie ohnehin bereits einem enormen Stresstest unterzogen wird", warnte die Behörde.

Corona-Krise schiebt Digitalisierung an

"Abseits aller medizinischen und epidemiologischen Fragestellungen hat die Corona-Krise der Digitalisierung in Deutschland einen erheblichen Vorschub geleistet und eindrucksvoll gezeigt, dass funktionierende und sichere Informationstechnologie zur Lebensader der modernen Gesellschaft geworden ist", betonte die Behörde. Ohne Homeoffice, Videokonferenzen und Chats, digitale Geschäftsprozesse, Onlinehandel oder Videostreaming wären die Auswirkungen der Pandemie für Wirtschaft und Gesellschaft "wohl noch schwerwiegender, als sie es ohnehin schon sind".

Der Digitalverband Bitkom mahnte die Unternehmen angesichts des Berichtes zu einem "robusten IT-Sicherheitsmanagement". Dazu gehören neben technischen Lösungen auch, die Mitarbeiter zu schulen und Prozesse für den Notfall aufzusetzen. "Beim Wechsel zu Telearbeit und Homeoffice spielte IT-Sicherheit nur eine untergeordnete Rolle", erklärte Bitkom-Geschäftsleitungsmitglied Susanne Dehmel. "Das hat es vielen Cyberkriminellen leichter gemacht, IT-Systeme anzugreifen." Viele kleinere Unternehmen hätten immer noch Nachholbedarf beim Thema IT-Sicherheit.

Die Grünen warfen der Regierung vor, bei der IT-Sicherheit zu versagen. "Deutschland ist im digitalen Bereich unsicherer denn je", erklärte Fraktionsvize Konstantin von Notz. Regierung und Seehofer seien "eher Teil des Problems als der Lösung". So liege das seit Jahren versprochene "IT-Sicherheitsgesetz 2.0" noch immer nicht vor. Der neue BSI-Bericht zeige aber, "wie dramatisch die Lage für die Menschen, Unternehmen und demokratische Institutionen und Diskurse mittlerweile ist".

