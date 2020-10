Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -31,18 Prozent, der DAX bei -2,98 Prozent und der Dow Jones bei -1,2 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2198,80 /2199,00, 0,26%)DAX ( Akt. Indikation: 12809,00 /12809,00, -0,36%) Im "Aktienturnier in Kooperation mit CIRA" sieht es im Viertelfinale folgendermassen aus. https://www.boerse-social.com/tournament. In der unteren Hälfte sind die Duelle bisher also wesentlich enger. Abgerechnet wird aber erst mit den Schlusskursen von Freitag. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.10.)

Den vollständigen Artikel lesen ...